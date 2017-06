Derfor må danskere have vejhjælp på ferien

Overophedede kølere, flade batterier og defekte bremser er blandt hovedårsagerne til, at mange danskere hver sommer må tænde katastrofeblinket og finde advarselstrekanten frem på de eurt. opæiske ferieveje. De mekaniske nedbrud er med op mod 70 procent nemlig den hyppigste årsag til, at nødstedte danskere må have vejhjælp på ferien sidste sommer.



Til sammenligning skyldtes ti procent af assistancerne punktering, mens fejltankning var årsagen i to procent af tilfældene. I alt 8.000 gange måtte danskere have vejhjælp i Europa i de tre sommermåneder sidste år, viser tal fra SOS International, der også assisterer FDM vejhjælps kunder.



”Tallene viser ikke bare, hvorfor det er vigtigt, at bilen er serviceret og klar til ferien. De illustrerer også, hvorfor det er vigtigt, at man er dækket af den rigtige vejhjælp, hvis uheldet er ude. Er man ikke det, risikerer man både dårligere muligheder for at blive hjulpet videre og store efterregninger for eksempelvis hjemtransport,” siger jurist i FDM, Helle Brasch.



Går det galt på ferien, er langt de fleste dog sikret vejhjælp gennem bilens kaskoforsikring og dermed det såkaldte Røde Kort. Kortet, der gælder i hele Europa, Tyrkiet og dele af Rusland, sikrer, at man kan få den nødvendige hjælp. Det indebærer blandt andet, at bilen bliver bugseret til et værksted, og om nødvendigt transporteret helt hjem, hvis man havarerer.



”Vejhjælpen koordineres hjemmefra. Får man brug for hjælp, er det derfor vigtigt, at man dels har nummeret til vejhjælpen ved hånden, dels de nødvendige dokumenter. Udover kørekort, er det registreringsattestens del 1 og en kopi af det Røde Kort. Har man ikke allerede det, kan man rekvirere det hos sit forsikringsselskab. Hos enkelte selskaber er det også muligt at hente det ned på sin smartphone,” siger Helle Brasch og tilføjer:



”FDM anbefaler også, at man henter Rødt Kort app’en til sin smartphone. Med den kan man ringe direkte til vagtcentralen og samtid angive sin nøjagtige GPS-position, ligesom der er gode råd til, hvordan man bør forholde sig ved færdselsuheld. Både hvis der er personskade og ved mindre uheld med en modpart.”

Gode råd hvis uheldet er ude:

Få bilen af vejen, hvis det er muligt og sikkert og tænd katastrofeblink

Er der tilskadekomne så yd om nødvendigt førstehjælp og ring 112

Opsæt advarselstrekant bag bilen

Iklæd bilens passagerer sikkerhedsveste og få dem i sikkerhed evt. bag autoværn, hvis bilen holder på kørebanen

Kontakt Rødt Korts vagtcenter og opgiv position. Enten via GPS eller information på kantpæle

Er der en modpart så sørg for at udveksle oplysninger. Tag billeder af skaderne og modpartens bil/nummerplade og få navn og nummer på evt. vidner. Beskriv desuden situationen på papir og få modparten til at skrive under. Skriv ikke selv under på noget, du ikke kan stå inde for.

Anmeld uheldet til det lokale politi. En politirapport med beskrivelse af uheldet kan være udslagsgivende for muligheden for, at forsikringen dækker.