Sommerhussalget gløder i store dele af landet

Hvis du drømmer om at købe sommerhus i år og ikke er kommet op af lænestolen, så er det nu, du skal komme i omdrejninger.

Sommerhussalget glødede sidste år, og en ny statistik fra Danmarks Statistisk viser, at der blev solgt næsten 10 pct. flere sommerhuse, og den udvikling er fortsat ind i 2017.

Højeste salgstal i 11 år

Tal fra Boligsiden viser, at der er solgt 24 pct. flere sommerhuse i årets første to måneder sammenlignet med samme måneder sidste år, og det er de højeste salgstal i 11 år, viser tal fra ejendomsmæglerkæden Home.



Sommerhussalget voksede med 9,8 pct. fra 2015 til 2016 på landsplan, mens priserne på sommerhuse steg med 5,7 pct. fra fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016. Sommerhussalget har været støt stigende fra 2012 og frem, men er steget særligt meget i de seneste to år.



Mads Ellegaard, der er relationschef i Home, konstaterer at vi skal helt tilbage til 2006 for at overgå salgstallene for januar og februar i år. Og overraskende, så er antallet at solgte sommerhuse i januar-februar 34 pct højere end året før.

Salg boomer i mange dele af landet

Salgsfremgangen er bredt funderet oplyser Mads Ellegaard og fremhæver sommerhussalget i Nordsjælland – herunder i Tisvildeleje, Rågeleje og Gilleleje. Det samme er tilfældet for det vestlige Sjælland – herunder Odsherred - der trækker nye sommerhusejere til. Derudover er Vestjylland og Nordjylland også godt med.

Sommerhusene kan få det afgørende comeback i år, konstaterer Home, da der er flere politiske tiltag på vej, som kan gøre det billigere og lettere at være sommerhusejer.

Christiansborg skal om kort tid behandle et forslag om, at pensionister blot skal have ejet sit sommerhus i et år, før de kan søge kommunen om lov til at bo der hele året. Forslaget åbner også for, at sommerhusene kan bruges i 34 uger om året i stedet for de nuværende 26 uger, oplyser Home.

Derudover kan det blive muligt at låne 75 pct. af et sommerhus’ værdi i realkreditlån i stedet for de nuværende 60, lyder et forslag fra Løkke-regeringen. Det vil gøre sommerhuset markant billigere at erhverve i månedlig ydelse. For et lån på 1 mio. kr. falder ydelsen med cirka 1200 kr. om måneden, oplyser Home og Realkredit Danmark.