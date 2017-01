Sommerhussalg steg markant i 2016

Danskernes appetit på sommerhus blev for alvor skærpet i 2016. I andet og tredje kvartal af 2016 blev der solgt 10,4 pct. flere sommerhuse i hele landet end i samme periode i 2015.

Det viser en analyse, som Nybolig har foretaget på baggrund af nye tal fra Realkreditrådet.

Regeringen vil øge belåningsgrad i 2017

EDC har oplevet en 17-procents stigning i antal sommerhushandler, og udviklingen skyldes ifølge boligkæden bl.a. politiske initiativer.

”Man har fra regeringens side gennemført en række initiativer for at hjælpe sommerhusmarkedet, og flere lettelser forventes i 2017,” siger kommunikationschef Jan Nordmann i en pressemeddelelse.

Èt nyt initiativ er VLAK-regeringens ønske om at hæve belåningsgraden fra 60 pct., så du fremover kan låne 75 pct. af sommerhusets værdi som realkreditlån.

Et initiativ, som ejendomsmæglerne naturligvis hilser velkommen.

”Vi forventer, at en øget belåningsgrad i første omgang vil sætte gang i salget, da de mere attraktive lånevilkår vil give flere mulighed for at investere i et sommerhus,” siger Thomas Hovgaard, presseansvarlig i Nybolig.

Priserne står i stampe

Da øget salg er et tegn på stigende efterspørgsel, plejer priserne også at skyde i vejret i takt med antallet af handler, men det er ikke tilfældet i denne omgang.

Sommerhuspriserne steg ifølge Nybolig kun med 0,5 pct. i de populære sommerhuskvartaler fra april-september.

I samme periode steg priserne på henholdsvis ejerlejligheder og parcelhuse med 7,4 pct. og 2,1 pct.