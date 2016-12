Slip med billig ejendomsværdiskat på feriebolig i Sverige

Sådan udregnes ejendomsværdiskatten Ejendomsværdiskatten udregnes som 10 promille af den del af beregningsgrundlaget, der ikke overstiger 3.040.00 kr., og 30 promille af resten. Dette gælder for boliger erhvervet fra 2. juli 1998. For boliger erhvervet før dette tidspunkt, gives der nogle nedslag ved beregningen af ejendomsværdiskatten.