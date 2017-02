Seniorer køber ældreboliger for milliarder

Normalt har vi tænkt på pensionsalderen som tiden, hvor vi skal sælge huset og stemple ud af boligmarkedet.

Sådan er det også. Men der er også nogle, der gør noget andet. Tal fra ejendomsmæglerkæden Home viser, at folk på 65 år og derover langt fra er færdige med at være boligejere og køber huse, lejligheder og sommerhuse.

Både i antal huskøb og i andel af alle huskøb satte de erfarne boligkøbere rekord i 2016. De købte 6,2 % af de solgte villaer og rækkehuse i Home, og andelen har været støt stigende i perioden siden 2004, hvor andelen kun var 3,4 %. Faktisk har de nu overhalet de unge købere (op til 25 år), der kun står for 5,2 % af handlerne.

"65+’erne har overskud i livet og på kontoen. De udlever drømmen om at bo et særligt sted eller på en særlig måde. For andre handler det om at finde en bolig, der passer bedre i størrelse og indretning – eller også søger de et hus, der ikke tager for meget af deres tid i en travl hverdag med familie, venner, fritid og rejser, " siger Mads Ellegaard, relationschef i Home.

Home-mæglerne oplever også flere boligejere, der sælger parcelhuset og flytter tætter på deres børn og børnebørn for at være en større del af deres hverdag. For rigtig mange er der tale om deres 3. boligkøb i livet, vurderer Home.

”Vi har talt om det ’3. boligskifte’ som noget, der ville komme. De nye tal for i år viser, at det allerede er noget, der sker for tusindvis af danskere,” siger Mads Ellegaard, der forventer, at tendensen vil fortsætte de kommende år.

De ’frie’, økonomisk som familiemæssigt, over 65 år køber også over 9 % af alle ejerlejlighederne og sommerhusene, viser tallene fra Home. Også her er der tale om en stigende tendens de seneste godt 10 år.