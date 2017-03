Sælg forældrekøbet til dit barn inden 2019

Er du blandt de mange forældre, som har investeret i en lejlighed til dit barn for at gøre livet lettere for dit barn – og desuden opnå skattefordelen ved et eventuelt salg?

Så skal du overveje, om tiden er inde til at sælge videre nu. Det skriver business.dk.

Nyt ejendomsvurderingssystem kan blive dyrt

I 2019 ændres ejendomsvurderingssystemet, og det kan ifølge en ekspert betyde, at den offentlige vurdering stiger med op mod en million kr. for nogle forældrekøb.

”Det er ikke utænkeligt, at den offentlige vurdering lige nu ligger en million kroner under markedspriserne i de store byer,” siger Christian Bækmark, der er revisor i PrivatRevision, til business.dk.

”Derfor vil en ny ejendomsvurdering potentielt medføre en betydeligt højere offentlig vurdering, som kommer nærmere de reelle markedspriser. Og derfor bør man overveje at sælge snarest, hvis man vil gøre det billigst for barnet,” siger han.

Du kan nemlig sælge forældrekøbet til 15 pct. under den offentlige vurdering.

Fidusen ved 15-procentreglen bliver mindre

Men fidusen ved den såkaldte 15-procentregel bliver mindre, hvis den offentlige vurdering stiger på forældrekøbet.

Differencen mellem barnets købs- og salgspris er skattefri, og den difference kan alt andet lige være større, jo billigere den offentlige vurderingspris er. Derfor skal du sælge nu, hvis du vil sikre dit barn den størst muligt skattemæssige gevinst ved forældrekøb.

”Der er mange, der kommer ind til os og beder om rådgivning i forhold til, at de vil sælge til deres barn, som efterfølgende vil sælge lejligheden videre for at tjene skattefrie gevinster,” siger Christian Bækmark.

”Men der er nogle ting, du skal være opmærksom på, hvis du vil gøre det,” siger han.

Hold tungen lige i munden

Du skal holde tungen lige i munden, hvis du foretager en sådan skattefinte, siger Christian Bækmark til business.dk.

Først og fremmest skal dit barn have boet i lejligheden før salget, hvis gevinsten ved salget skal være skattefrit.

Det er således ikke lovligt, hvis dit barn køber lejligheden og sælger den videre dagen efter. Skat vil dog vurdere i den enkelte sag, hvorvidt barnet reelt har boet i boligen, og derfor findes der ingen specifik tidsramme.