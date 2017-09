Sådan finder du en lejebolig i de store byer

Nålen i høstakken.

Hvis du leder efter lejebolig i en landets store byer og ikke kan skaffe et nyt hjem gennem dit netværk, kan det blive umådeligt svært at finde en lejebolig, der er til at betale. Der er dog et par gode fif til at komme foran de lange køer af boligsøgende, der drømmer om at finde et sted at bo.

For få lejeboliger

Efterspørgslen er langt større end udbuddet, og det skyldes simpelthen, at der ikke bliver bygget nok boliger.

”I landets store byer er der en kæmpestor mangel på betalelige lejeboliger. Hvis du søger en lejelejlighed, vil du opdage, at de fleste er alt for dyre. Mange ender derfor i dyre kortsigtslejemål, fordi det er den eneste mulighed, der er, medmindre man kender nogen, som kender nogen,” siger Jesper Larsen, der er cheføkonom i Lejernes Landsorganisation.

Vær aktiv og kreativ

Som boligsøgende kan du skrive dig op på ventelisten til en almen boligforening, men i de større byer kan ventetiden typisk være adskillige år. Alternativet er privat udlejning, der er langt mindre organiseret, og dermed er muligheden for at falde over en ledig bolig større.

”Du kan skrive dig op i et alment boligselskab, men der vil du hurtigt finde ud af, at ventelisterne er meget lange. De private udlejere har ikke nogen fælles organiserede steder, hvor du kan finde ledige lejligheder,” fortæller Jesper Larsen, der samtidig råder boligsøgende til at være kreative i boligjagten.

”Du skal være aktiv for at finde noget. Når markedet er så presset, gælder det måske også om at bruge nogle utraditionelle metoder. På ois.dk kan du for eksempel finde oplysninger på, hvem der ejer en given bygning og kontakte vedkommende. Du kan også spørge nogle af dem, der bor der, hvem der ejer bygningen, og hvem der administrerer den,” siger han.

Penge.dk har samlet en liste over de bedste steder at starte boligsøgningen med de største boligselskaber og en række større private udlejere i København, Aarhus og Odense.

Landsdækkende boligportaler:

www.danmarkbolig.dk

www.boligportal.dk

www.boligbasen.dk

www.boliga.dk

www.dba.dk

www.guloggratis.dk

www.find-lejeboliger.dk

www.akutbolig.dk

www.lejebolig.dk

København

Almene boligselskaber

Aab.dk

Kab.dk

Lejerbo.dk

www.almenbo.dk

Privat udlejning

http://www.danskboligformidling.dk/

http://frederiksbergboligfond.dk

http://www.hvorskalvibo.dk

http://www.jeudan.dk

homeconnector.dk

http://boligudlejning-kbh.dk

www.colliersemner.dk

Aarhus

Almene boligselskaber

Aarhusbolig.dk

www.alboa.dk

www.almenbo-aarhus.dk

http://www.aabnet.dk/

Privat udlejning

http://hoeghogrousing.dk/udlejning/

http://henning-poulsen.dk/

http://www.nmejendom.dk/

http://www.phoenixhome.dk

https://www.hestia.as/

http://www.delinde.dk/

http://www.olavdelinde.dk

http://www.lejlighed-aarhus.dk/

Odense

Almene boligselskaber

http://www.odenseboligselskab.dk/

https://fabbo.dk/

https://www.kristiansdal.dk/

https://www.abodense.dk/

https://www.civica.dk/

Privat udlejning

https://www.cityhuset.dk/

http://www.domhusgaarden.dk/

http://www.barfoedgroup.dk

http://www.aagelarsen.dk

http://www.odensebolig.dk/

www.boliggruppen.dk