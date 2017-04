Sådan får du tilskud og fradrag for grønne forbedringer

Danmark bryster sig af at være et land med fokus på klima og miljø. Det afspejler sig i de gældende regler om, at du kan få gratis rådgivning og økonomisk støtte til at gøre dit hjem energimæssigt grønnere.

Få rådgivning, økonomisk tilskud og en billig håndværkerregning

Kontakt dit energiselskab og hør mere om dine specifikke muligheder for støtte. Der er forskel på, hvad selskaberne tilbyder. Typisk kan du få rådgivning om din varmeform, og så økonomisk tilskud til at renovere eller udskifte denne til en grøn energiform.

Derudover kan bruge håndværkerfradraget til at trække hele eller dele af arbejdslønnen til professionelle håndværkere fra. I 2017 kan enhver i husstanden over 18 år trække 12.000 kr. fra, så en husstand med et ægtepar og et barn over 18 kan altså trække 36.000 kr. fra.

Der er tilskud til det meste

Du kan opnå støtten gennem dit energiselskab, og den gives bl.a. til udskiftning af et gammelt oliefyr til et nyt eller til en mere miljøvenlig varmeform, til efterisolering af ydervægge og tag og til udskiftning af vinduer.

Til gengæld er der ikke noget at hente på installation af solceller, udskiftning af hårde hvidevarer og udskiftning af stationær computer til bærbar.

Sådan gør du

Kontakt dit energiselskab eller en foretrukken håndværker Husk at kontakte dit energiselskab eller håndværker, inden du går i gang – ellers frafalder dine støttemuligheder. Har du tænkt dig selv at udføre forbedringerne, skal du søge, inden du køber materialerne Sørg for den rette dokumentation. Selskaberne stiller forskellige krav til dokumentation Èn aftale pr projekt. Du kan kun søge ét selskab eller én håndværker om støtte til det samme projekt – også selv om du inddrager flere håndværkere. Gennemfør opgaven. Find evt. en håndværker her på Energistyrelsens hjemmeside Indsend dokumentationen for arbejdet til dit energiselskab, med mindre din håndværker sørger for det Herfra sørger selskabet for at underretter Energistyrelsen, så du kan få dit tilskud og/eller dit fradrag.

Du kan også få støtte til forbedringer i lejebolig og sommerhus.

Vær opmærksom på, om energiselskabet:

yder støtte til de konkrete forbedringer, du har tænkt dig at gennemføre

har en bagatelgrænse for støtte. F.eks. har Dong en bagatelgrænse på 1000 kWh for besparelser

angiver en dato for, forbedringerne senest skal være implementeret

tillægger et administrationsgebyr

kræver en bestemt form for dokumentation

kræver andet, for at du kan få økonomisk støtte eller rådgivning

Tjek hvor meget du kan spare hos Dong her