Så meget er dit parcelhus steget i pris

Den gennemsnitlige kvadratmeter koster 210 pct. mere i dag, end den gjorde for 25 år siden. Det viser en ny undersøgelse fra boligkæden, Nybolig.

Kvadratmeterprisen for et dansk parcelhus var i 1992 i gennemsnit 4000 kr., mens den ved udgangen af 2016 var tredoblet til 12.482 kr.

”Selv om boligmarkedet siden 1992 har været præget af både opture og nedture, er der på den lange bane generelt tale om pæne prisstigninger,” siger presseansvarlig i Nybolig, Thomas Hovgaard.

En god langsigtet investering

Et afkast på godt 200 pct. på 25 år er jo meget pænt og viser, at mursten kan være en fin investering. Huse er der i sagens natur altid efterspørgsel på, og når efterspørgslen stiger mere end udbuddet, skyder kvadratmeterpriserne i vejret.

Store regionale forskelle

Murstenene har dog været markant mere rentable i nogle regioner. Det er således ikke ligegyldigt, hvor du køber bolig, hvis det er tænkt som en investering.

”Der er naturligvis tale om store regionale forskelle, hvor lollandske husløbere f.eks. kun har oplevet en stigning på 28 pct. siden 1992, mens tålmodige husejere i Hovedstaden har oplevet en stigning på 295 pct.,” siger Thomas Hovgaard.

Men ingen ved, hvad fremtiden bringer. Måske bliver nogle af tyndt befolkede områder mere populære i de kommende år, og så kan det blive her, at priserne stiger. Men det er der dog ifølge Thomas Hovgaard ikke tegn på.

”Da der blandt eksperter er bred enighed om en fortsat urbanisering, kan det ikke afvises, at forskellene på sigt vil blive større,” siger han.

Boligøkonom Curt Liliegren vurderer her, hvad den nye boligskatteaftale kan komme til at betyde for prisudviklingen på forskellige typer af ejendomme.

Her kan du se stigninger i kvadratmeterpriser på huse på samtlige regioner fra 1992-2016.