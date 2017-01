Venstre: Fra 1. juli bliver dit sommerhus-lån billigere

Når danske politikere får en idé, må de i mange tilfælde forhøre sig i EU, om det nu også er lovligt at føre idéen ud i livet og gøre det til gældende, dansk lov.

Nu har Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) sagt ok til, at regeringen kan fremsætte lovforslag om, at du fremover kan belåne 75 pct. i et realkreditinstitut, når du låner til et sommerhus. Det siger partiets erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen til nordjyske.dk.

Flertal i folketinget

”De tre regeringspartier og Dansk Folkeparti bakker op om forslaget, og derfor forventer jeg, at vi allerede kan lovgive om det her i foråret, og at det nye loft kan træde i kraft 1. juli,” siger Torsten Schack til nordjyske.dk.

I dag kan du blot låne 60 pct. som realkredit, og må derfor selv lægge de 40 pct. eller låne dem i banken til en høj boligrente.

Du sparer 665 om måneden med et lån på 2 mio. kr.

Din besparelse bliver lig med forskellen på at låne 15 pct. af dit boliglån i banken og i realkreditinstituttet, og den forskel afhænger af rentesats og gebyrer.

Ifølge Spar Nord vil en køber af et sommerhus til to millioner kroner det første år slippe med en månedlig nettoydelse, der er 665 kroner mindre. Det har Spar Nords chefanalytiker Martin Lundholm beregnet, skriver nordjyske.dk.

Sammenligningen gælder et 30-årigt realkreditlån mod et 20-årigt banklån. Over hele lånets løbetid vil den samlede besparelse være 17.800 kroner, ifølge Spar Nords regnestykke.