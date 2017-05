Nye låneregler: Gør et sommerhuskup

Skal du på sommerhusjagt? Det er sæson for weekendture til de skønne, danske sommerhusområder, og dermed er der også mange, som er på udkig efter et fristed fra hverdagens stress og jag.

Lån til billigere rente

Det er nu sikkert og vist, at du fra 1. maj kan låne 75 pct. af sommerhusværdien i et realkreditinstitut. Dermed skal du kun finde 25 pct. selv for at undgå dyre banklån. Før kunne du kun låne 60 pct.

Det kan hurtigt blive til en større rentebesparelse.

Sommerhuspriser stiger

Da det er billigere at låne penge i realkreditinstitutter end i banker, er det nu billigere at købe sommerhus.

Ifølge uafhængig økonomisk rådgiver hos Finanshuset i Fredensborg, Kim Valentin, vil nye regler skubbe priserne på sommerhuse i vejret.

”Spørgsmålet er, hvor meget det vil stimulere sommerhushandlen, men når finansieringen bliver billigere, bliver sommerhuse mere værd,” siger han.

”Især i områder, hvor der allerede er stor efterspørgsel på sommerhuse, f.eks. i Nordsjælland, kan priserne stige”, siger han.

Mæglerforeningen vurderer, at de nye renteregler kan føre til prisstigninger på sommerhuse i hele landet, men især i de billigste sommerhusområder.

Køb før markedet reagerer

Ifølge Kim Valentin kan du drage fordel af et hurtigt køb, hvis du når at købe dit nye sommerhus, inden renteeffekten eventuelt forplanter sig i priserne.

”Er du interesseret i at købe sommerhus, skal du skynde dig at slå til, inden det går op for markedet, at priserne stiger,” siger han.