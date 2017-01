Ny offentlig prisportal: Find det billigste boliglån

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) håber, at det vil øge konkurrencen på markedet for realkredittens og bankernes boliglån, når han nu lancerer en ny prisportal.

”Målet er, at boligejerne skal have lettere ved at finde frem til det billigste lån,” siger han i en pressemeddelelse.

På portalen kan du sammenligne priserne på boliglån fra bank eller realkredit, der er ydet det seneste kvartal.

”Prisportalen vil være endnu et vigtigt bidrag til at skabe større gennemsigtighed og vil dermed også styrke konkurrencen,” siger Brian Mikkelsen.

Alle udgifter er udspecificeret

Prisportalen tager højde for alle de udgifter, der er forbundet med at optage et lån: Renten, stiftelsesomkostninger, bidrag, gebyrer med videre.

Det vil også blive muligt at få udspecificeret, hvor udgifterne strammer fra. Der er også udregnet årlige omkostninger i procent (ÅOP) for de enkelte lån, så du kan sammenligne lånene på et ifølge erhvervsministeren ensartet grundlag.

Samarbejde mellem lånydere og staten

Den nye prisportal for boliglån er blevet til i et samarbejde mellem realkreditinstitutterne og Finanstilsynet, og du kan finde den på Tjekboliglån.dk.

I første udgave af Tjek Boliglån indgår kun priser på lån ydet i oktober 2016. Det betyder, at der relativt få lån, og at nogle institutter ikke fremgår af alle låneeksempler, fordi de i perioden ikke har ydet over 25 lån.

Fremover vil mængden af lån dog vokse og blive opdateret hvert kvartal. Næste opdatering finder sted i starten af februar.