Det betyder nye låneregler for sommerhusmarkedet

Et lovforslag om at kunne belåne 15 pct. mere som realkredit ved sommerhuskøb er netop sendt til behandling.

Godt nyt for lejere og andelshavere - og dig der sælger langt fra storbyerne

Bliver forslaget vedtaget, puffer det til salget af sommerhuse. Det vurderer cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening, Troels Theill Eriksen.

”De nye låneregler vil gøre det attraktivt for flere at købe sommerhus,” siger han.

”I dag er det en stor fordel at have friværdi i sin ejerbolig, fordi den friværdi kan benyttes til at optage realkreditlån til køb af sommerhus. Hvis de nye regler vedtages, bliver det nemmere for lejere og andelshavere uden friværdi at låne penge til sommerhuskøb.”

Flere købere til samme antal sommerhuse vil efter reglen om udbud og efterspørgsel kunne sætte gang i handlen.

Troels Theill Eriksen forudser, at nye låneregler kan gavne i alle sommerhusområder i landet, men at det altså især for de billige sommerhusområder kan føre til flere handler.

”De områder, der ikke er drevet af friværdier vil få mest ud af det, og det vil sige områder, der ligger et stykke fra de største byer, hvor friværdierne er vokset meget pga. de seneste års boligprisstigninger,” siger han.

Uafhængig økonom: Haltende sommerhusmarked skyldes ikke lav belåningsgrad

Effekten af en højere belåningsgrad vil være begrænset. Det siger direktør i Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliegreen.

"At lånegrænsen hæves er ikke det samme, som at du får lov at optage lånet - det kommer an på en kreditvurdering," siger han.

"For nogle af dem, som bor til leje eller i andel, vil det betyde noget med en højere lånegræsne, så der vil være en effekt, men det vil ikke gøre en stor forskel, vi skal ikke forvente en revolution."

Danskerne er ikke længere så sommerhusinteresserede

Curt Liliegreen mener ikke, at det haltende sommerhussalg så meget skyldes belåningsgraden, men mere nogle strukturelle faktorer.

"Nogle købegrupper har fået andre interesser end at købe sommerhus, det er derfor markedet halter. Hvis vi ser bort fra de bedste beliggenheder, er der mange alternative måder at holde ferie på. Det er f.eks. nemt at tage på ferie i europa, det er en meget billigere fere end for 20 år siden," siger han.

"Samtidig er antallet af singlehuse steget meget, og sommerhuse er en famileform. Men familierne er presset tidsmæssigt. Det skyldes ikke så meget konjunkturer," siger Curt Liliegreen, der dog godt kan forestille sig et opsving for sommerhuse på et tidspunkt.

"Når det begynder at gå bedre for boligmarkedet generelt, kan det smitte af på sommerhusmarkedet. Det går ikke så godt for boligmarkedet, som nogle af de kommercielle aktører siger. Det går godt for nogle typer boliger i nogle områder," siger han.

Stilstående marked

Troels Theill Eriksen mener dog, at en øget belåningsgrad vil være en hjælpende hånd til sommerhusmarkedet.

”Sommerhussalget har været præget af lange liggetider og sivende priser, så det er et marked, der godt kan bruge lidt medvind," siger han.

Træerne gror dog ikke ind i himlen for sommerhusejere, der ønsker at sælge.

”Husene vil fortsat nok ikke sælge sig selv, og mange huse skal nok sættes ned i pris, hvis de skal sælges,” siger Troels Theill Eriksen.

Et skridt mod sommerhus som helårsbolig for pensionister

Men hvorfor kan man egentlig kun belåne 60 pct. i et sommerhus i dag? Troels Theill Eriksen vurderer, at det skyldes husenes førhen ringe kvalitet.

”Jeg tror, reglen er indført, fordi mange sommerhuse engang mere bare var et skur. Kvaliteten var ikke så høj,” siger han.

”Derudover er det er second home, som folk sælger, før de sælger helårsboligen.”

”Nu er det i stedet for sådan, at mange pensionister gerne vil bo i sommerhuset hele året, og politikerne hjælper pensionisterne på vej, hvis de kan låne flere penge til den billigere realkreditrente,” siger Troels Theill Eriksen.

Her er Danmarks billigste sommerhusområder

Boligsiden har for penge.dk lavet en top 10 over Danmarks billigste sommerhusområder. Se kvadratmeterprisen beregnet som gennemsnit for handlerne i perioden december, januar og februar.

Område Salgspris pr kvm (kr.) Vordingborg 9.265 Aalborg 9.383 Holbæk 9.425 Kalundborg 9.988 Guldborgsund 10.287 Thisted 11.202 Tønder 11.440 Ringkøbing-Skjern 12.896 Syddjurs 12.924 Frederikssund 12.945

Kilde: Boligsiden.dk