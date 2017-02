Nu kan du nemmere låne til et hus på landet

Frisk luft og en god kvadratmeterpris. Hvis du og familien drømmer om landlig idyl, så er der godt nyt fra Erhvervsministeriet.

Generelt steg realkredittens udlån over hele landet fra 2015 til 2016, skriver ministeriet i en pressemeddelelse. Og huskøb i provinsen er den kraftigste årsag til stigningen på landsplan.

Det er specielt i Sønderjylland, Vest- og Sydsjælland samt på Bornholm, at flere familier end tidligere har fået lov til at låne til deres nye hus.

”Det er meget positivt, at det går fremad med låneudviklingen i nogle af de dele af landet, hvor det tidligere har været svært at låne til en bolig,” siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Politiske tiltag har haft effekt på låneudviklingen

Der har tidligere været en tendens til, at realkreditinstitutterne i mange tilfælde trak i håndbremsen, når det kom til lån til huskøb i yderområderne.

For at fremme tilflytningen til yderområderne, så besluttede Folketinget i løbet af 2015 at skabe bedre vilkår for folk, der ønskede at købe hus i landområderne.

Helt konkret gør det, at der ikke stilles lige så skrappe krav som tidligere, til hvor hurtigt du skal kunne sælge dit hus igen, som kan blive aktuelt, hvis din indkomst ændrer sig mærkbart.



Steffen Damsgaard mener, at de politiske tiltag fra Christiansborg har haft en gavnlig effekt på låneudviklingen:



”Jeg er overbevist om, at de nye regler har bidraget til at gøre det nemmere at låne penge til bolig i landdistrikterne, hvilket understreges af, at hussalget er på vej op,” siger han.