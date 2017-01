2017-01-26T22:11:57Z

2017-01-27

Nu bliver det billigere at skifte realkreditselskab Et nyt forlig gør det billigere for dig at skifte realkreditselskab. Selskaberne må f.eks. ikke længere opkræve opsigelsesgebyr, og derudover vil Konkurrencestyrelsen holde øje med ændringer i institutternes bidragssatser.