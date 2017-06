Negativ realkreditrente er ikke altid billigst

10 pct. af alle realkreditinstitutternes udlån har i dag negativ rente. Det betyder, at mange låntagere får penge for at låne penge! F.eks. betaler Nykredit/Totalkredit 150 mio. kr. tilbage til låntagerne.

Det er en absurd situation, og det kan være fristende at hoppe med på vognen, men institutterne advarer nu mod uden videre at optage sådan et lån, skriver finans.dk.

Længere lån er billigere

”Det er værd at huske, at ydelsen ikke kun afgøres af renten, men også af bidragssatsen, og at de mange F1-lån med negative renter derfor ikke nødvendigvis er dem, der giver den laveste ydelse,” siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, til finans.dk.

Hos Nordea er et F3-lån f.eks. billigere end Kort Rente-lånet, som har en lavere rente. Når alle omkostninger medtages, koster F3 802 kr. om måneden, mens Kort Rente-lånet koster 825 kr.

Hos Realkredit Danmark er billedet det samme. En million lånte kroner koster med et F1-lån 3515 kr. om måneden inkl. afdrag. F5-lånet koster 3451 kr.

Husk derfor altid at se på de samlede omkostninger, når du vælger realkreditlån.

Lav rente giver lav pension

Det er i øvrigt ikke nogen entydig positiv ting, at renten er så lav.

”Det er jo vores pensionsselskaber, der køber obligationerne, så vi skal nok ikke forvente det store afkast af vores pension,” siger Lise Nytoft Bergmann til finans.dk.

”Derfor bør du som boligejer sikre dig på en eller anden måde, så du får en sund økonomi langsigtet,” siger hun.

Renten vil kravle opad igen

Seniorøkonom i Nykredit, Jeppe Borre, mener, at renten vil stige igen – men ikke med raketfart.

"De negative renter forsvinder næppe over natten, men de korte renter vil langsomt begynde at kravle op i de kommende år, hvor øjnene ikke mindst er rettet mod Den Europæiske Centralbank, som i øjeblikket først forventes at røre ved renterne i 2019,” siger han til finans.dk.

”Men intet står mejslet i sten, og alene en ændring i forventningerne kan påvirke renterne,” siger han.

Sådan forholder du dig til den lave rente

Ifølge Jeppe Borre bør du tage følgende i betragtning, når du ser på lån med en lav rente. Han siger følgende til finans.dk: