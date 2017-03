Mange nye boligmillionærer i storbyerne

Sidste år blev 509 boligsælgere på Frederiksberg millionærer af netop at sælge deres bolig. Det er langt over halvdelen af det samlede antal bolighandler på Frederiksberg,

I nabokommunen skete det samme for 30 pct. af boligsælgerne. Det skriver finans.dk på baggrund af tal fra boligsiden Boliga.

”Priserne er bedre, end de var tidligere - og det har specielt udmøntet sig i den centrale del af hovedstadsområdet,” siger Morten Skak, der er boligøkonom og lektor på Syddansk Universitet til finans.dk.

”For manges vedkommende vil der her være tale om en fortjeneste over flere år, og boligpriserne stiger jo hele tiden. Derfor ser vi, at mange også kan komme op og tjene de her beløb,” siger han.

Ikke kun i hovedstaden

De høje prisstigninger på boliger kommer ikke kun københavnerne til gode. I alle landets større bver findes der eksempler på, at boligsælgere er blevet millionærer på deres salg.

I Aarhus bliver hver syvende bolig solgt med en fortjeneste på over en million kr., mens det i Aalborg sker i 6 pct. og i Odense 5 pct. af tilfældene.

I sønderjyske Haderslev og Aabenraa bliver henholdsvis 13 og 9 pct. af boligerne solgte med millionfortjeneste, og begge byer er dermed med i Boligas top 10-liste over byer med store gevinster til boligsælgerne.

Kun en gevinst hvis du flytter et billigere sted hen

Mens det kan lyde som sød musik i ørerne at tjene masser af penge på at købe og sælge mursten på de rigtige tidspunkter, påpeger Morten Skak, at du kommer til at lægge lige så mange penge til en ny bolig, hvis du køber nyt i det samme område, som du sælger i.

”På papiret ser det jo rigtig flot ud at have tjent en million, og hvis man vil flytte fra København eller realisere gevinsten til andet forbrug, er det også mange penge, men vil man flytte ind til naboen, så er en million ikke helt så meget værd,” siger han til finans.dk.

Se liste over byerne med flest nye boligmillionærer

Kommune Handler Handler med fortjeneste over 1 mio. kr. Andel med fortjeneste over 1 mio. kr Frederiksberg 895 509 57% København 4793 1422 30% Gentofte 516 148 29% Dragør 25 5 20% Rudersdal 244 39 16% Lyngby-Taarbæk 282 44 16% Aarhus 1248 174 14% Haderslev 24 3 13% Brøndby 21 2 10% Aabenraa 22 2 9%

Kilde: Boliga