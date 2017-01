2017-01-11T10:20:52Z

2017-01-11

Lejekontrakt: Undgå at stå med kæmperegning for istandsættelse Det kan blive endog rigtig dyrt, hvis du udlejer din bolig på nogle for lejer lempelige vilkår. Medmindre det er anført i kontrakten, kan du som udlejer stå med regning for at rydde op og sætte i stand for en lejer, og det kan løbe op i mange tusinde kroner.