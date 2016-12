Lavt boligudbud gør din næste bolig rigtig dyr

Der bliver købt flere boliger, end der sættes til salg, og derfor er udbuddet skrumpet med 1000 boliger på et år og 9000 på fem år.

Lavere udbud og en høj efterspørgsel har presset prisen på boliger i vejret, og den gennemsnitlige udbudspris er højere end meget længe.

Du skal kort sagt have flere penge op af lommen end tidligere, hvis du er på udkig efter en bolig for tiden, skriver Realkreditrådet i en pressemeddelelse.

”Priserne på huse er højere end for et år siden over det meste af landet,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

”Og på landsplan er udbudspriserne på huse nu næsten på det højeste niveau i syv år,” siger hun.

I Østdanmark galopperer priserne i vejret

Der står lige nu 36.907 huse til salg i Danmark, og det er 954 færre end for et år siden. Kun i Københavns omegn og på Østsjælland kan du støde på lige så mange ’Til Salg’-skilte som i samme periode sidste år.

Alligevel er det netop på Østsjælland, at huspriserne er steget mest.

”Her er udbudspriserne nu 8 pct. højere end for et år siden,” siger Ane Arnth Jensen, der dog maner til besindighed for de boliginteresserede.

”Mange steder i landet er der fortsat mange huse til salg, så familier på boligjagt kan tage det roligt.”

”Men man kommer ikke uden om, at nye boligkøbere skal have flere penge op af lommen end tidligere,” siger hun.

I dag står et gennemsnitligt hus på 140 kvm til salg til ca. 2,1 mio. kr. Det er ca. 190.000 kr. mere end i 2013, da priserne var lavest, og godt 60.000 kr. mere end for et år siden.

Ejerlejligheder nærmer sig rekord

Priserne på ejerlejligheder er steget markant det seneste år. Så meget, at nationalbanken flere gange har sagt, at en boligboble snart kan sprænge.

Stigningerne har skubbet udbudspriserne på ejerlejligheder op omkring den hidtidige prisrekord fra 2006 - året inden finanskrisen brød ud.

”Men både lønninger og priser på andre ting er imidlertid steget mærkbart, så det skal også tages med i betragtningen. En gennemsnitlig dansk lønmodtagerfamilie har i dag en årlig lønindkomst, der er mere end 100.000 kr. højere end i 2006,” siger Ane Arnth Jensen.

I dag er en typisk ejerlejlighed på 85 kvm sat til salg til ca. 2,5 mio. kr., og det er 190.000 kroner mere end sidste år. I København, hvor der er flest ejerlejligheder til salg, er den gennemsnitlige udbudspris ca. 3,6 mio. kr. for en lejlighed på 85 kvm.