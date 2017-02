Jyderne sparer klart mindst på fastfrysning af grundskylden

Der kan være mange penge at spare på grundskylden, hvis du er bosat i Nordsjælland og ubetydelige beløb i store dele af Jylland. Det viser en ny opgørelse fra Skatteministeriet.

Opgørelsen er lavet, fordi regeringen ønsker at fastfryse grundskylden hurtigt frem for at vente på de nye regler om boligbeskatning, der først træder i kraft i 2021.

Kæmpe besparelser i vente i Hovedstadsområdet

Hvis forslaget bliver vedtaget, så betyder det besparelser på grundskylden over hele landet. Men med kæmpe geografisk forskellighed i størrelsen på besparelsen.

Således vil boligejere i Rudersdal Kommune mærke særdeles godt af fastfrysningen. De vil i gennemsnit spare 17.620 kroner frem til 2021.

Også mange andre kommuner i hovedstadsområdet vil kunne se frem til store skattebesparelser - for eksempel i Hvidovre og Herlev, hvor den gennemsnitlige boligejer står til at slippe henholdsvis 14.930 og 13.300 kroner billigere i de næste tre år.

Tiltag vil øge den geografiske skævvridning

Helt anderledes forholder det sig i andre dele af landet. På Lolland og i de fleste kommuner i Sønderjylland og Nordjylland får boligejerne under 1000 kroner over tre år i besparelse af fastfrysningen.

Værst ser det ud i Tønder Kommune, hvor man blot kan se frem til en 200-kroneseddel i besparelse i årene 2018-2020.

Skævvridning skyldes eksisterende grundskyld

Den store forskel i skævvridningen skyldes først og fremmest forskellen på, hvad der i forvejen betales i grundskyld.

Jo billigere grunde, jo lavere grundskyld.

”Det forholder sig selvfølgelig sådan, at der, hvor man betaler meget i grundskyld, sparer man også mest ved, at grundskylden bliver fastfrosset i kroner og øre. Det er omkring de større byer,” siger skatteminister Karsten Lauritzen fra Venstre til dr.dk.

Forslaget har betydning for de grundejere, som ikke betaler skat af den fulde værdi af deres grund på grund af grundskyldsskatteloftet.

Som det er nu, så stiger deres grundskyld med syv procent om året, ind til de betaler fuld grundskyld.