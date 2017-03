Jobvæksten kan øge salgsprisen på din bolig

Tal fra Dansk Erhverv viser, at der fra 3. kvartal 2015 og et år frem blev skabt flere jobs i samtlige landsdele. Især i og omkring København og Aarhus er der jobfest – og det er inden for stort set alle sektorer.

”Bortset fra landbruget, så skabes der job i hele den private sektor,” siger Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv.

”Det seneste år har service og byggeriet ligget i top, men der er også skabt 6.700 industriarbejdspladser,” siger han.

Se både en geografisk og en sektorinddelt tabel for jobvæksten i bunden af artiklen.

Jobvækst og boligmarked hænger tæt sammen

Når der skabes job, så stiger antallet af bolighandler. Sådan siger Mads Ellegaard, relationschef i Home.

”Helt overordnet er boligmarkedet meget afhængigt af jobmarkedet, og enhver jobvækst er godt for boligmarkedet,” siger han.

”Når der er gang i dansk erhvervsliv, så smitter det af på vores holdning til vores egen privatøkonomi, fordi man følger sig mere sikker, og det er et meget centralt aspekt i forhold til lysten til at købe en bolig.”

Stigende boligudbud kan dog bremse vækst i boligpriserne

Og på den måde kan den positive jobspiral sætte salgsprisen på din bolig i vejret.

”Når det er mere eftertragtet at bo i et område, så stiger behovet for boliger, hvilket skubber priserne opad,” siger Mads Ellegaard, der dog nævner et lille aber dabei:

”Med mindre tilflytningen overgår væksten i antal nye byggerier, og vi har set de senere år, at der bygges meget i Aarhus og København.”

Jobvæksten er altså ikke nødvendigvis ensbetydende med, at din bolig bliver mere værd, så længe udbuddet af boliger følger med op eller måske endda overstiger jobtallene.

Færre flytter til storbyerne

Priserne på boliger er steget meget kraftigt i de større byer de seneste år, og det påvirker tilflytningen.

”Vi kan se, at der er ligeså mange, der flytter fra som til København, og det har noget at gøre med pristrykket,” siger Mads Ellegaard.

”Grunden til, at befolkningstallet i Hovedstaden fortsat stiger, er, at de, der allerede bor der, får børn. Det er nyt, at antallet af tilflyttere ikke overstiger antallet af fraflyttere,” siger han.

Se jobtallene her

Der skabes flest jobs i København, Østsjælland (Roskilde-området) og i Østjylland. Men der er fremgang i alle landsdele. Syd- og Vestsjælland står svagest:

Lønmodtagere Jobvækst 3. kvt. 2015-3. kvt. 2016 Antal % Hele landet 46012 1,8 Landsdel Byen København 9931 2,3 Landsdel Københavns omegn 9117 2,8 Landsdel Nordsjælland 2069 1,3 Landsdel Bornholm 252 1,6 Landsdel Østsjælland 2431 2,7 Landsdel Vest- og Sydsjælland 1839 0,9 Landsdel Fyn 2132 1,1 Landsdel Sydjylland 4276 1,3 Landsdel Østjylland 7692 2,0 Landsdel Vestjylland 2122 1,1 Landsdel Nordjylland 4179 1,7

Kilde: Dansk Erhverv

Beskæftigelsesvækst dec. 15-dec. 16 Antal % Erhverv i alt 46588 1,8 Landbrug, skovbrug og fiskeri -176 -0,4 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 6668 2,1 Bygge og anlæg 5916 4,0 Handel og transport mv. 16815 2,6 Information og kommunikation 2879 2,9 Finansiering og forsikring 1021 1,3 Ejendomshandel og udlejning 1006 2,7 Erhvervsservice 10551 3,7 Offentlig administration, undervisning og sundhed -805 -0,1 Kultur, fritid og anden service 2685 2,4 Uoplyst aktivitet 28 7,3

Kilde: Dansk Erhverv