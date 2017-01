Indberet håndværkerfradrag inden marts

Du kan nu indberette håndværkerfradrag til årsopgørelsen for 2016 i Tastselv hos Skat. Du kan få fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for håndværksydelser, mens serviceydelser i hjemmet giver fradrag på op til 6000 kr.

Fradraget bliver medregnet som et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, hvilket betyder, at den reelle skatteværdi af fradraget vil være ca. 4000 kr. årligt pr. person. Fradraget gives kun til arbejdslønnen inkl. moms, og du kan derfor ikke trække udgifter til materialer fra.

Om håndværkerfradraget anno 2016

I 2016 og 2017 er håndværkerfradragsordningen ændret. Det betyder, at der er indført fradragsret for en række nye grønne håndværksydelser, samtidig med at fradragsretten fjernes for ikke-grønne ydelser.

F.eks. er istandsættelse af køkken og bad ikke længere omfattet af håndværkerfradrag.

Du kan bl.a. bruge fradraget på at energiforbedre og klimasikre din bolig. F.eks. til kloakeringsarbejde og belægninger med nedsivning, så din bolig beskyttes bedre mod oversvømmelse i kælderen, hvis der kommer skybrud.

Find en komplet liste over, hvad du kan trække fra, på skat.dk.

Dine børn kan også trække håndværkerløn fra

Hvis du har børn over 18 år boende hjemme, kan de også få et fradrag på 12.000 kr. årligt.

Børn i en husstand kan få fradrag for håndværkerudgifter, hvis de har betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene.