Her presser boligskatteaftale priserne i vejret

Her er hovedpunkterne i den nye aftale · Du kommer ikke til at betale mere i boligskat, end du gør 1. januar 2021, hvor boligaftalen træder i kraft, så længe du bliver boende i den samme bolig. Det fastslår Finansministeriet. · For seks af ti boligejere falder boligskatten. Er du blandt de resterende 40 pct. af danskerne, kan du indefryse den øgede beskatning, så den først skal betales, når du sælger din bolig. · I 2018-2020 kan du kun indefryse stigninger i grundskylden. Fra 2021 kan du indefryse alle nominelle stigninger, oplyser Finansministeriet. · Du bliver beskattet af 80 pct. af din boligs værdi. Er den offentlige vurdering af din bolig 1,5 mio. kr., beskattes du således af de 1,2 mio. kr. og ikke af de resterende 300.000 kr. · Du beskattes med 1,4 pct. af al boligværdi over 7,5 mio. kr. Er dit hus offentligt vurderet til at være 10 mio. kr. værd, betaler du dermed 1,4 pct. af 2,5 mio. kr., svarende til 35.000 kr. om året. Det er ifølge Curt Liliegren mindre end i dag. Denne skat kan også indefryses, til du sælger boligen. · Den almindelige sats for ejendomsværdiskat sænkes til 0,55 pct. · De nye skattesatser træder i kraft i 2021. I forbindelse med overgangen indføres en skatterabat, som betyder, at ingen boligejere skal betale mere i boligskat i 2021, end de skulle have betalt med de nuværende regler, oplyser Finansministeriet.