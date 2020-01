Forøg din formue med afdragsfrie rentetilpasningslån

“Med en tidshorisont på 15-20 år kan en samlet plan for din boligøkonomi meget nemt give en million kroner mere til formuen, end kortsigtede spekulationer i fast­forrentede

real­kredit­lån kan,” siger Karsten Engmann Jensen. Han illustrerer sin tankegang med dette eksempel:

Scenarie A:

Du ejer din bolig, og der er ikke gæld i den. På 20 år stiger din bolig i værdi – fra 1 mio. kr. til 2 mio. kr.

Din formue øges altså med 1 mio. kr.

Scenarie B:

Du vælger at belåne din bolig med et afdragsfrit rentetilpas­nings­lån på en halv million kroner og investerer pengene i værdi­papirer. Inve­steringerne forøger på 20 år din formue med 1 mio. kr., og din boligs værdi stiger i samme tidsrum med 1 mio. kr.

Din formue forøges altså med samlet 2 mio. kr.

Med et F3-lån, og ved 80 pct. belåning, koster det for tiden ca. 350 kr. om måneden efter skat at have et afdragsfrit rentetilpas­ningslån på en halv million kroner.

“Ved at belåne din bolig – og anvende lånet til investeringer – er din formue altså samlet steget med 2 mio. kr. i stedet for den ene million, som boligen er blevet mere værd. Derfor kan du sagtens køre afdragsfrit og billigste mulige månedlige ydelse,” siger Karsten Engmann Jensen.