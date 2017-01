Fordele og ulemper ved mæglerens køberkartotek

Det kan være en stor opgave at overvåge boligmarkedet, når du søger efter din drømmebolig, og den opgave kan du lette ved at skrive dig op hos en eller flere ejendomsmæglere, som kontakter dig, når der er noget til salg, der opfylder dine kriterier.

Det kræver blot, du bliver skrevet op i mæglernes køberkartoteker, og at du såm adviceres når en sælger vil foretage, hvad man kalder et diskret boligsalg - et salg der ikke annonceres med.

Ejendomsmæglerne er da også selv fulde af lovprisende ord om denne service:

"Som udgangspunkt er køberkartoketet godt for både købere og sælgere, fordi købere, som har helt specifikke boligønsker kan blive præsenteret for de boliger, mægleren får til salg, inden de annonceres,” siger Thomas Hovgaard, der er presseansvarlig i Nybolig.

”Du kommer så at sige forrest i køen og kan blive belønnet for at være på forkant. Det er dog altid op til sælgeren, hvornår og til hvem salget skal gå,” siger han og har svært ved at få øje på ulemperne for dig.

Hos mæglerkonkurrenterne Home og EDC er de helt på linje med Nybolig, men relationschef i Home medgiver dog, at autopilot-effekten i at lade mæglerne overvåge markedet kan medføre visse begrænsninger.

”Er du tilmeldt et køberkartotek, har du sat din boligsøgning lidt på ’autopilot’, og det kan begrænse dig i din jagt på drømmeboligen, fordi det er en lidt af en erkendelsesproces at finde den rigtige bolig,” siger han.

”De fleste vil i løbet af deres boligjagt opleve, at deres ønsker og krav til boligen ændres. Det kræver, at du løbende revurderer og eventuelt justerer dine kriterier,” siger Mads Ellegaard.

Fordele ved at stå i et køberkartotek:

Du kan bruge mindre krudt på at holde øje med markedet – med lidt held ringer mægleren selv med den rette bolig.

Du får tilbudt de diskrete boliger, altså dem der ikke annonceres i aviser eller andre steder.

Ulemper ved at stå i et køberkartotek:

Hvis du sætter boligjagten på autopilot, kan du glippe drømmeboligen. At stå i et køberkartotek er ikke ensbetydende med, du er den første, en mægler kontakter.

Diskrete boliger kan give bolighandlen et snert af eksklusivitet, og da prisen ikke er reguleret af markedet, kan du risikere at betale mere for en bolig, end den reelt er værd. Det er selvfølgelig en grundpræmis, at en boligpris kan være for høj, men markedet har det med at tilpasse priserne til deres rette leje. Derfor stiller køb af den slags boliger krav til, hvordan du evner at vurdere boligens værdi. Alternativt kan du købe dig til en vurdering af en professionel, evt. en uvildig rådgiver, der tager sig betalt for servicen, men ikke har en økonomisk interesse i den konkrete handel. Sælgers ejendomsmægler har en egeninteresse i at sælge dig så dyr en bolig som muligt, og det skal du være opmærksom på.

Vær opmærksom på følgende, når du får en bolig tilbudt som følge af at stå i et køberkartotek: