Forældrekøb koster mere end Ulriksholm Slot

Hvorfor købe en lejlighed til dit kæreste eje, når du kan købe kvadratmeterne billigere på et slot fra det 17. århundrede?

For 27.964 kr. pr kvm. kan du blive ejer af det ekstravagante Ulriksholm Slot, der ligger ned til Kerteminde Fjord.

Ifølge boligkæden Home ligger den gennemsnitlige kvadratmeterpris på 28.338 kr. for et forældrekøb på 66 kvm og 2,3 værelser.

Med til slottet får din søn eller datter 54.346 kvm. grund at boltre sig på, mens de i København med lidt held får adgang til en betonbelagt gård, de skal dele med andre boligejere.

Godt nok er kontantprisen på en gennemsnitlig forældrekøbslejlighed i 2016 ”blot” på 1,89 mio. kr. mod Ulriksholm Slots kontantpris på 25 mio. kr. – men alligevel.

I øvrigt koster Danmarks dyreste forældrekøb mere end dobbelt så meget pr kvm som slottet. Centralt på Frederiksberg kan du for 60.454 kr. pr kvm sikre din søn eller datter tag over hovedet i Danmarks dyreste toværelses ejerlejlighed.

Til gengæld for udbetalingen får den nye beboer 66 kvm i to plan at boltre sig på samt en tagterrasse med udsigt til det meste af hovedstaden.

Ulriksholm Slot blev sat til salg i oktober 2016 - se salgsopstillingen herunder