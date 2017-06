Flytning af Skat giver prisstigninger i provinsen

Skatteministeriet deler Skat i syv styrelser, og samtidig skal 1.500 arbejdspladser enten oprettes eller flyttes til Jylland, Fyn eller Sjælland uden for hovedstadsområdet. I alt skal 1.000 ekstra medarbejdere rekrutteres. De nye styrelser kommer nemlig til at få hovedsæder i København, Aarhus, Aalborg, Middelfart, Roskilde og Herning. Det har Skatteministeriet offentliggjort på sin hjemmeside.



”Statslig udflytning af denne type arbejdspladser er guld for boligmarkedet i de byer, det drypper på. Vi så det i den seneste udflytningsrunde. Nogle af de provinskommuner, hvor boligmarkedet går bedst pt er faktisk de kommuner, der fik tildelt statslige arbejdspladser, som ofte trækker følgejobs med sig, ” siger relationschef Mads Ellegaard fra Home og fremhæver blandt andet Hjørring, Viborg, Aalborg og Sønderborg.

Viborg er fx nr. 2 på fremgang i handler i år og Aalborg nr. 3 blandt landets ti største kommuner, oplyser Home. Samtidig giver de nye jobs og rollen som by i det statslige apparat grobund for stolthed i lokalområdet, uddyber Home-chefen.



”Den lokale stolthed er vigtig for boligsalget. Vi har set i en ny opgørelse fra Voxmeter, at de kommuner, med de bedste ambassadører – dem der er mest stolte af deres kommune og anbefaler den til andre – ofte har et mere spirende boligmarked end andre,” slår Mads Ellegaard fra Home fast.

Derfor vurderer han også, at fire byer er særligt heldige i den nye organisering:

Regeringen opretter ca. 370 statslige arbejdspladser i Haderslev, Svendborg og Køge, hvor skattevæsenet i forvejen var placeret. Og man opretter en ny lokation i Randers med ca.150 arbejdspladser. Altså over 500 nye arbejdspladser i disse fire byer.

På grund af stort frafald i form af medarbejdere, der enten finder nyt arbejde eller går på pension, regner Skatteministeriet med, at man skal rekruttere 3.300 nye medarbejdere lokalt frem mod 2021.

Udflytningen betyder, at hovedstaden mister 500 arbejdspladser.

FAKTA: De nye styrelser får hovedsæde i følgende byer:

Gældsstyrelsen – Middelfart (med huse i Grenaa, Ringkøbing, Roskilde, Thisted og Tønder )

(med huse i ) Vurderingsstyrelsen – Roskilde (med huse i Haderslev, Herning, Maribo og Aalborg )

(med huse i ) Skattestyrelsen – København (med huse i Fredensborg, Hjørring, Horsens, Næstved, Odense, Randers, Ringkøbing, Rønne, Skive, Struer, Svendborg og Aalborg )

(med huse i ) Motorstyrelsen – Aalborg (med huse i Høje Taastrup, Odense og Aarhus )

(med huse i ) Administrations- og Servicestyrelsen – Herning (med hus i Høje Taastrup)

Toldstyrelsen – Aarhus (med hus i Køge)

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen – København (med huse i Middelfart og Aalborg)