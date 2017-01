Flere sælger bolig uden annoncering

Boligmæglerkæden EDC har de seneste par år oplevet en eksplosiv stigning i antal boliger, der sælges, uden at boligen har været slået op nogen som helst steder.

1 af 14 solgte boliger blev i 2016 solgt som et såkaldt diskret salg, og det er en fordobling på to år. I hårde tal svarer det til ca. 5000 handler om året alene hos EDC.

Et værn om privatlivet

”Det er først og fremmest i forbindelse med skilsmisser og økonomiske problemer, at nogle vælger et diskretsalg, men vi hører også om flere, der bare gerne vil vente med at involvere familie og venner i boligsalget, til det rent faktisk er gennemført,” siger EDC’s kommunikationschef, Jan Nordmann.

”I nogle dele af landet er begrundelsen, at hvis det alligevel ikke lykkes at finde en køber, så er det bedst, at omgangskredsen ikke ved, at du har forsøgt at sælge,” siger han.

Metoden er lidt mere udbredt i Vestjylland, mens den er mindst brugt på Sjælland uden for hovedstadsområdet. I resten af landet inkl. København og Nordsjælland er andelen af diskretsalg nogenlunde den samme.

Hvis du ikke annoncerer, at din bolig er til salg, finder mægleren typisk en køber gennem dennes køberkartotek eller i forbindelse med fremvisninger af andre ejendomme.

Finansiel rådgiver: Derfor sælger nogen boligen diskret

Der kan flere årsager til, at flere ønsker at sælge uden offentlighedens kendskab, mener Nicolaj Christensen, der er finansiel rådgiver hos pengerådgivning.dk.

”Jeg tror helt sikkert, det skyldes vores frygt for andres fordømmelse af os som personer,” siger han.

”Vi kan alle have ting i livet, som vi ikke ønsker at dele med alle, og som det flokdyr vi er, og de flestes ønske om at være en del af flokken, kan det for nogen føles rart at gøre ting i det skjulte, så vi ikke falder uden for flokken.”

Diskrete salg kan dog også være forsaget af noget helt andet end fordømmelse, mener Nicolaj Christensen.

”Nogle sælgere ønsker ikke unødig opmærksomhed af deres ejendom pga. værdigenstande på ejendommen, nogle ser diskret salg som noget eksklusivt, der kan smitte af på prisen, nogle vil ikke virke grådige, når de henter en gevinst hjem på stigende boligpriser, og nogle vil bare gerne værne om privatlivets fred,” siger han.