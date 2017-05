Sådan sammenligner du realkreditlån

Der er for dårlig konkurrence på realkreditmarkedet. Det konkluderer en kommende analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ifølge mediet Inside Business.

”Realkreditmarkedet er kendetegnet ved høj koncentration, betydelige adgangsbarrierer til markedet for nye aktører og en række forhold, der hæmmer eksisterende aktørers muligheder for at konkurrere,” lyder det i rapporten ifølge Inside Business.

Derfor har konkurrencen som udgangspunkt ”svære vilkår på realkreditmarkedet,” konkluderes det.

Dårlig konkurrence er dyrt for dig, men hvad kan du så gøre for at optimere din situation i det nuværende marked?

Definer dit behov

Der er mange ting, som man skal overveje, før man optager et lån i realkreditinstitut. Der er ikke noget hurtigt facit, konkluderer Martin Riedel, indehaver af Realkreditkonsulenten.

”To ens familier med to ens huse kan sagtens have behov for to vidt forskellige lån. Det skal afspejle den livssituation, som I er i. Skal I flytte indenfor et par år eller blive boende i huset længe? Ønsker I at gå med livrem og seler eller tør i satse lidt med, at renten udvikler sig, som I håber?,” siger han.

Ifølge Martin Riedel er det forkert at skelne til den månedlige ydelse og den årlige omkostning i procent, ÅOP, som mange forbrugere gør, når de sammenligner lån.

"Det kan være svært for dig som låntager at gennemskue det bedste lån for dig og din familie, da der er mange faktorer, som spiller ind."

Herunder er Martin Riedels bedste tips til at gøre forsøget.

Sådan finder du det bedste realkreditlån