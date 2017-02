Dyre sommerhuse sælges hurtigst

Danskerne prioriterer de lækre sommerhuse på de rigtige lokationer. Det må være konklusionen, hvis du kigger på salgstiden ved alle sommerhushandler i det forgangne år. Det skriver finans.dk.

2016 tegnede et tydeligt billede. De sommerhuse, der kostede under 1 million kroner, havde længst liggetid, mens de dyre til over to millioner kroner var lettest at få solgt.

Det viser en opgørelse, som Boliga.dk har foretaget af samtlige sommerhushandler sidste år.

Danskerne vil købe i de populære sommerhusområder

De sommerhuse, der havde en værdi af to millioner kroner eller mere, var i gennemsnit til salg i 219 dage, før de skiftede ejermand.

Mens det i gennemsnit tog cirka 100 dage mere at sælge et sommerhus til en værdi af under en million kroner. Mere præcist var liggetiden på 318 dage – det, der svarer til lidt over 10 måneder.

Den store forskel i antallet af liggedage skyldes først og fremmest, at de dyre sommerhuse ligger i de mest populære sommerhusområder:

”De dyre sommerhuse ligger typisk i områder, som du kan nå inden for en times tid fra Københavns-området, Aarhus-området og Aalborg-området,” siger Boliga-direktør Frederik Rovsing til finans.dk.

”Derfor er der mange potentielle købere inden for kort afstand. Det er både med til at hæve priserne og få salgstiderne ned,” siger han.