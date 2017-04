Drop mægleren eller forhandl salæret i bund

Det er langt mere reglen end undtagelsen, at københavnske andelslejligheder for tiden bliver solgt uden om mæglerne.

”De sælger nærmest sig selv. Salgsperioder er ikke-eksisterende,” siger direktør i Boliga, Frederik Rovsing.

”Derfor anbefaler vi at gå uden om mægler ved salg af andelsbolig. Det er alligevel typisk Ejendomsadministratoren, der står for salget, og så er der ikke nogen grund til også at have en mægler inde over,” siger han.

En tredjedel af normalprisen

Ifølge Frederik Rovsing er der også mange selvsalg af små ejerlejligheder, der ligesom andelene bliver solgt hurtigere, end det tager at klistre Til Salg-mærket på vinduet.

Hvis du foretrækker at sælge gennem en ejendomsmægler, kan du udnytte den ophedede boligsituation til at forhandle dig til en meget lav salærpris.

”Vi hører, at salærerne er under pres for tiden,” siger Frederik Rovsing.

Men hvordan får du så mæglerne til at give dig en god pris?

”Du kan kontakte flere mæglere og bede dem om deres bedste tilbud. Du kan så sige, at hvis de ikke sælger til den aftalte pris, så falder salæret,” siger Frederik Rovsing.

”Derudover kan prøve at presse mægleren på prisen i at bestille energimærke, tilstandsrapport og plantegning. Det er billigere at indhente de ting selv, men det kan du måske få mægleren til at gøre uden beregning.”

Og så kan du også forhandle med markedsføringsbudgettet, mener Frederik Rovsing.

”Rigtig mange boliger sælges på nettet, og derfor er der ingen grund til at købe dyre avisannoncer. Du kan hente adskillige tusinder på en mindre markedsføringspakke,” siger han.

Om alt går vel, kan du ifølge Frederik Rovsing forhandle et mæglersalær helt ned til en tredjedel af normalprisen.

”Det koster nok normalt et stem mellem 60 og 80.000 kr. plus markedsføringsbudget at sælge en københavnerlejlighed til 2 millioner. Hvis du er rigtig skarp, kan du forhandle mæglersalæret ned i 20-30.000 kr.,” siger han.