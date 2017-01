Din norske skiferie er blevet drøndyr

Er du blandt de tusindvis af danskere, der har norske Trysil eller andre smukke fjelde som rejsemål i vinterperioden, må du forberede dig på, at Norge er blevet markant dyrere at tage på ferie i, end det var for et år siden. Det viser en undersøgelse fra Spar Nord Bank.

Prisstigninger på 3,2 pct. og en norsk krone, der er styrket med 5,4 pct. over for den danske ditto, gør, at du i gennemsnit kommer til at betale 8,6 pct. mere for liftkort, vafler, kvikk lunsj, og hvad der nu ellers hører sig til på en god skiferie.

903 kr. på en uge for fire

For en familie på fire i en uge med et dagligt forbrug på 1500 kr. svarer det til en samlet prisstigning på 903 kr.

Men hvis du dropper Norge og tager til Sverige i stedet for, kommer du derimod lidt – helt præcist 1,3 pct. – længere for dine danske kroner end for et år siden.

”I modsætning til Danmark, hvis valuta er bundet til euroen, har svenskerne en pengepolitik, der er knyttet op til et givet mål for inflationen – altså prisstigninger i landet. Derfor bekymrer svenskerne sig i princippet ikke for den svenske krones styrke eller svaghed,” siger cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm.

De fleste ski-destinationer holder prisen

Canada byder på fantastiske skiforhold, men det koster også mange penge, og endnu flere end sidste år at tage på ferie i landet. Den canadiske dollar har haft et stærkt år, og når prisstigninger medregnes, koster det 9,4 pct. mere at bryde den nordamerikanske puddersne i år.

Til gengæld koster en tur til klassiske ski-destinationer som Frankrig, Italien, Schweiz og ikke mindst Østrig omtrent det samme som sidste vinter.