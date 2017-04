Dette bilmærke bliver du gladest for

BMW er bilejernes favoritbil. Det fremgår af 2017-udgaven af FDM’s Autoindex. Det er sjette år i træk, at BMW stryger til tops på listen.

”Bortset fra prisen, er der ikke mange fingre at sætte på BMW. Men det er ikke bare bilens kvalitet, ejerne er tilfredse med. BMW formår også at levere en god service hos forhandleren og især på værkstedet, hvor de har oppet sig. Her går BMW i år hele ni pladser frem og overgås kun af Toyota,” siger bilteknisk redaktør på FDMs medlemsmagasin Motor, Søren W. Rasmussen.

På de næste pladser efter den tyske liebling kommer Mercedes-Benz, Volvo og så den pålidelige Toyota.

Peugeot skuffer sine ejere

De seneste par år har Peugoet vist rigtig pæne salgstal på særligt minibilen, men høje salgstal er ikke lig med tilfredshed hos de – mange – ejere.

Peugeot lægger sig i den tunge ende af autoindexet.

”I forhold til vurderingen af forhandleren og værkstedet klarer Peugeot sig hæderligt, men mærket imponerer ikke, når det kommer til brugen i det daglige. Det samme gælder mærker som Kia og Citroën, og det kan skyldes, at mange skuffes over en kvalitet, der ikke er lige så god som prisen,” siger Søren W. Rasmussen.

Volkswagen og Skoda spiller uafgjort

Folkevognsproducenterne har i mange år leveret indhold til Skoda, og i folkemunde er Skodaen blevet kendt som den billige lillebror.

Det kan godt være, Skoda er lillebror på prisen, men den bringer lige så meget køreglæde i hverdagen som den prismæssige storebror, VW. Hvilket jo egentlig også er logisk nok, når bilerne er lavet af den samme fabrikant.

”Kvaliteten af bilerne er dybest set lige god i midten af AutoIndex. Her er det interessant, at eksempelvis VW og Skoda ligger side om side. Det er med til at slå fast, at Skoda langtfra er et andenrangsprodukt. Tværtimod,” siger Søren W. Rasmussen.

AutoIndex er gennemført af Loyalty Group for FDM blandt 40.679 danske bilejere. Undersøgelsen er gennemført i perioden januar-marts 2017. I det samlede svar vægtes bilens kvaliteter med 40 procent, mens vurderingen af værksted, forhandler og loyalitet over for mærket vægtes med hver 20 procent.