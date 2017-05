Det betyder den nye boligskatteaftale for dig

”Det er en aftale, der generelt er god. Simpelthen,” siger direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, Curt Liliegren.

”For nuværende boligejere er skattestoppet fjernet uden at crashe boligmarkedet. Det er gjort ved at give en skatterabat, der er en genistreg,” siger han og henviser til, at ingen boligejere fra 2021 opleve en skattestigning.

Dyr aftale

Til gengæld er det også en dyr aftale. Den koster statskassen mange milliarder kroner, siger politikerne selv.

”De danske boligejere kommer samlet set til at betale knap 28 mia. kr. mindre i samlede boligskatter frem mod 2025. Det er både mindre, end de ville have gjort, hvis systemet havde fortsat, og det er oven i købet mindre, end de gør i dag,” siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Aftalen skaber ro på markedet

Den nye aftale skaber ro hos boligkøbere og -sælgere, mener relationschef i Home, Mads Ellegaard.

”Nu er der en afklaring efter flere års tilløb, og det betyder, at køber og sælger ved, hvad de skal forholde sig til,” siger han i en pressemeddelelse.

De største vindere er boligejere uden for byerne

Selv om alle ifølge Curt Liliegren lukrerer på den nye boligskatteaftale, er den bedre for nogle end for andre.

De største vindere er boligejere uden for de store byer.

”De opnår en decideret skattelettelse, og det er meget vigtigt at notere sig. Fra 2021 koster det mindre i skat at bo i hus uden for de store byer, og det kan få priserne til at stige med 10-15 pct. Den effekt vil måske allerede begynde at indtræffe nu,” siger Curt Liliegren.

Ejerlejligheder falder drastisk i pris

Har du købt en ejerlejlighed i de største byer, har du nok også oplevet en stor værdistigning. Den nye aftale kommer nok til at tage toppen af den stigning, vurderer Curt Liliegren.

”Ejerne af ejerlejligheder i de store byer er mindre vindere af boligskatteaftalen. De vil opleve prisfald på 5-10 pct.,” siger han.

”Priserne falder, fordi den store skatterabat, de får med aftalen, ikke kommer nye købere til gode.”

Skal du købe før eller efter 2021?

Skal du så købe før eller efter, aftalen træder i kraft i 2021?

”Det kommer an på, hvad du vil købe. Er det et hus, kan du være ligeglad, fordi rabatten er så lille,” siger Curt Liliegren.

”Det er rabatten, du skal holde øje med, den betyder noget,” siger han.

Når skatterabatten er lille, påvirker den nemlig ikke handelsprisen væsentligt. Med lejligheder er det noget andet.

”Køber du lejlighed i 2020 eller før, så får du skatterabat fra nu og til dommedag, men sælger du efter 2021, taber du til gengæld ca. 10 pct. i værdien af din bolig,” siger Curt Liliegren.

Hvis du sidder i din bolig i mange år, kan det godt betale sig at købe, fordi rabatten med tiden bliver mere værd end værditabet.

Her er hovedpunkterne i den nye aftale