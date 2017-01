Det skal du vide før du sælger din bolig diskret

Flere sælger deres bolig ved et såkaldt diskret-salg, hvor det ikke annonceres, at boligen er til salg.

1 af 14 boliger sælges, uden der bankes et ’Til Salg’-skilt op i forhaven, i avisen eller på nettet.

Men den form for salg kan blive på bekostning af prisen, mener finansiel rådgiver hos pengerådgivning.dk, Nicolaj Christensen.

Prisen prøves ikke af i markedet

”Du får et begrænset købergrundlag, og da ejendommen kun bliver vist til få potentielle købere, bliver prisen på din bolig ikke testet i markedet,” siger han.

Desuden stiller de diskrete salg store krav til din ejendomsmæglers evner til at finde den rette køber, da liggetiden ellers kan blive unødigt forlænget, mener Nicolaj Christensen.

”Det er ejendomsmægleren, der bestemmer, hvem ejendommen vises frem for, hvilket kræver en stor opmærksomhed fra ejendomsmægleren,” siger han og tilføjer, at du i forbindelse med diskrete salg skal være kritisk over for ejendomsmæglerens salær.

F.eks. sparer ejendomsmægleren penge på annoncering, som oftest er en del af pakken ved et boligsalg. Til gengæld skal du betale for den ekstra indsats, det kræver af ejendomsmægleren at finde en køber, som nok ikke selv henvender sig på din bolig, medmindre en interesseret køber ringer til mægler og søger lige nøjagtig din type bolig.

Et lykketræf kan give dig en eksklusiv salgspris

Ifølge Nicolaj Christensen har et diskret salg ikke pr definition negativ indflydelse på salgsprisen.

”Det kan til tider være en fordel, at en køber bliver præsenteret for en ejendom, der ikke er på markedet,” siger han.

”Det kan gøre, at køberen føler sig speciel og er indstillet på at give prisen, inden den kommer på markedet.”

Tips til dig, der ønsker at sælge din bolig ved et diskret salg: