Derfor skal du eje og ikke leje

Danske boligejere har i gennemsnit en formue på 3,4 mio. kr., mens lejere har 400.000 kr. på kistebunden. Det viser en ny analyse fra Danmark Statistik, skriver Ugebrevet A4.

Analysen viser med al tydelighed, at det er en økonomisk fordel for dig at eje frem for at leje din bolig. Direktør i tænketanken Cevea siger til Ugebrevet A4, at ”det bekræfter billedet af, at det mest afgørende for, om du ender på den grønne gren eller er, er dine boligforhold."

Ejerboliger stiger i værdi

Det skyldes bl.a., at ejendomme historisk set stiger i værdi, og derfor kan du i langt de fleste tilfælde få mere for ejendommen ved et salg, end det du skal betale for den.

Belån friværdi og køb andre ting billigere end lejere

Èn af grundene, til at det er en fordel at eje, er, at når en ejendom stiger i værdi, så opsparer du friværdi, som du kan belåne og benytte til andre investeringer. Det kan f.eks. være et sommerhus. I dag er belåningsgraden på et sommerhus 60 pct. Det vil sige, at du kan låne 60 pct. af købsprisen i et realkreditinstitut, mens du selv må lægge resten gennem et banklån eller ved at tage fra din opsparing. Hvis du udnytter din friværdi i dit helårshus til at låne penge gennem et realkreditinstitut til at lægge de sidste 40 pct. til køb af sommerhus, låner du til en væsentlig lavere rente, end banker ofte tilbyder. Det er derfor, man siger, det er dyrt at være fattig. Jo rigere du er, jo bedre muligheder har du for at låne penge til nye investeringer til lavere rente, og så kan domino-effekten potentielt begynde at rulle.

Politiske initiativer har hjulpet boligejere de sidste 16 år

Ejendomme stiger almindeligvis i værdi, når efterspørgslen stiger mere end udbuddet. Men udover de almindelige markedskræfters indvirken på din ejendoms værdi, har danske boligejere siden 2001 været begunstiget af et skattestop på ejendomsværdiskatten. Fastfrysningen af den skat har lagt et loft over udgifterne for boligejerne, som ikke har skullet betale mere for at bebo deres ejendomme, mens lejere stadig har oplevet huslejestigninger som følge af den regulering, inflation medfører.

Derfor skal du overveje at købe fast ejendom, hvis du kan. Der er ingen garanti for, at din ejendom vil stige, men historikken taler for det, lige som politikerne i en årrække har taget initiativer til at sænke boligejernes udgifter.

Med leje får du fleksibilitet og er uafhængig af boligsalg

Det positive ved at leje er, at du ikke er afhængig af, at nogen vil købe din bolig, hvis du ønsker at flytte. I nogle egne af landet kan det være svært at sælge sin bolig, og i det tilfælde kan det vise sig at blive en klods om benet, at en bolig skal sælges frem for blot opsiges.

Lejere skal ikke lægge en udbetaling

En anden fordel ved at være lejer er, at udbetalingen til en lejebolig ofte er lav. Der er lovmæssig krav om, at du skal lægge fem pct. til udbetalingen på et huskøb. Det vil sige, at du skal have opsparet 75.000 kr., hvis du vil købe et hus til 1,5 mio. kr. Flytter du i en lejebolig, slipper du med at skulle lægge et depositum og ofte også tre måneders forudbetalt leje, men så kan du også bo ”gratis” de sidste tre måneder af din lejeperiode.

Lejere er påvirkes ikke lige så kraftigt af konjunkturer

Sidst, men ikke mindst, er der også den fordel i at være lejer, at din formue ikke afhænger lige så meget af konjunkturer, som den gør for ejere. I 2007 udbrød den famøse finanskrise, som endte med at være katastrofal for mange ejere, der f.eks. mistede deres job og blev teknisk insolvente, fordi de ikke kunne betale regninger for at bo i deres eget hus. Du løber altså ikke den samme risiko.

Dog stiger ejendomme – historisk set – stadig meget i værdi, og i dag sælges eksempelvis ejerlejligheder i København til samme eller højere pris, end før finanskrisen brød ud. Meget tyder altså på, at det i det lange løb bedst kan betale sig for dig at eje frem for at leje.