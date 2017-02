Derfor er renten på dit boliglån så lav

Virksomheder og privatøkonomer tør på grund af en usikker økonomi ikke at låne mange penge til at investere eller købe ejendom og forbrugsgoder for.

Når efterspørgslen på lån er lav, er bankerne tvunget til at sænke renten for at låne ud, og derfor er det så billigt for dig at låne penge i realkreditinstitutter og banker.

Fastkurspolitik spiller også ind

Renten er desuden presset i bund af, at investorer gennem en årrække har haft mere tiltro til den danske krone end euroen.

Da politikerne har besluttet, at kronen skal følge euroens kurs, så en euro altid koster ca. 7,50 kr., har nationalbanken været tvunget til at sænke renten for at udjævne styrkeforholdet mellem kronen og euroen.

Havde nationalbanken ikke gjort det, ville en euro være billigere end 7,50 kr. Det er selvfølgelig sjovt, når du er på ferie, men rigtig skidt for eksportmulighederne til lande i eurozonen.

Lav rente er lig med lav vækst

Den lave rente, som gør godt for dit boliglån, er derfor desværre udtryk for, at samfundsøkonomien har det mindre godt. Det ses udover lav rente ved, at inflationen er lav – og det samme gælder niveauet for jobskabelse.

”Banker tjener deres penge på forskellen mellem korte og lange renter. Når forskellen er lille, og det er den nu, er bankerne pressede,” siger Otto Friedrichsen, der er analytiker i Formuepleje.

”Bankerne har i mange år ikke lånt så mange penge ud, men det kan ændre sig med stigende renter,” siger han.

”Hvis efterspørgslen på udlån stiger, følger renten med op. Virksomhederne er dog ikke begyndt at efterspørge så meget endnu. Privat efterspørgsel betyder også meget, men inden det sker, skal der være udsigt til jobsikkerhed.”

Amerikansk fremgang kan skubbe prisen på dit boliglån i vejret

USA’s økonomi har vist tegn på fremgang siden i sommer, og i januar steg inflationen mere, end den har gjort siden 2013.

Men betyder det så, at dit boliglån bliver dyrere?

Hvis arbejdsløsheden falder i USA, presses lønniveauet i vejret, og så stiger inflationen. Et købekraftigt USA får efterspørgslen på europæiske varer og tjenester til at stige, og en stigende eksport kan betyde flere jobs til europæerne – også danskerne.

Sker det, følger renten med op, og så bliver dit boliglån dyrere, men til gengæld bør du også få mere i løn – og på den måde udjævnes tingene.

Men kan du så til gengæld låne en masse penge i banken, når økonomien forbedres igen?

”Der er helt andre krav til banker nu end før finanskrisen. De kan låne færre penge ud nu end tidligere – så udlånspolitikken har ændret sig markant” siger Otto Friedrichsen.