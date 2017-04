Danmarks dyreste hus koster 50 millioner kroner

Erantis, vintergækker og lysere tider er alle trofaste forårsbebudere. Det er øget aktivitet på boligmarkedet også, siger kommunikationskonsulent i Home, Michael Dalsager.

”Den øgede interesse for at sætte boliger til salg i ugerne op til påske er en forårsbebuder.”

”Det er også nu, at mange begynder at se efter ny bolig, men det er dog først i maj, at de fleste handler oftest lukkes.”

Få ridesal og kantine med i købet af Danmarks dyreste ejendom

Holder maj-prognosen stik, har du stadig lidt tid at løbe på, inden du lægger et bud på én af Danmarks 10 dyreste boliger.

Lidt vest for Hørsholm finder du den pt. dyreste ejendom til salg. De ni værelser i en 335 kvm bolig på en landejendom kan erhverves for 160.000 kr. pr kvm eller 53,5 mio. kr.

Men så får du også plads til 28 heste, en ridehal med plads til 250 mennesker samt en kantine med plads til lige så mange mennesker.

”Den er lige sat til salg, og der har været interesse. Men det er ikke en ejendom, man sælger lige med det samme,” siger Ole Lindgreen, partner i Ejendomsmæglerfirmaet v/ Ole Lindgreen, der sælger land- og lystejendomme.

Se listen: Danmarks dyreste ejendomme

Der er et spænd på lidt mere end 20 millioner på top 10-listen. Seks af ejendommene er til salg i Nordsjælland, én i København K, to på Fyn og en enkelt i Odder syd for Aarhus.

9v, 335 kvm, Hørsholm, pris: 53,5 mio. kr. - http://www.boliga.dk/bolig/1297353/stasevangsvej_1_og_2970_hoersholm 20v, 1828 kvm, Svendborg, pris: 52,5 mio. kr. - http://www.boliga.dk/bolig/1076183/kogtvedvaenget_11a_5700_svendborg 13v, 775 kvm, Middelfart, pris: 49,8 mio. kr. - http://www.boliga.dk/bolig/1217535/strib_landevej_101_rosenkilde_gods_5500_middelfart 13v, 360 kvm, København, pris: 45 mio. kr. - http://www.boliga.dk/bolig/1245727/ved_stranden_12_1061_koebenhavn_k 12v, 659 kvm, Vedbæk, pris: 44 mio. kr. - http://www.boliga.dk/bolig/1088031/vedbaek_strandvej_316_2950_vedbaek 1275 kvm, Vedbæk, pris: 42 mio. kr. (off. vurdering) - http://www.boliga.dk/bolig/1310007/vedbaek_strandvej_328_2950_vedbaek 14v, 483 kvm, Skodsborg, pris: 42 mio. kr. - http://www.boliga.dk/bolig/1269655/skodsborg_strandvej_182_2942_skodsborg 7v, 444 kvm, Hornbæk, pris: 37 mio. kr. - http://www.boliga.dk/bolig/1182682/plejeltvej_20_3100_hornbaek 9v, 284 kvm, Odder, pris: 34 mio. kr. - http://www.boliga.dk/bolig/1284952/lyngvejen_1_8300_odder 8v, 312 kvm, Skodsborg, pris: 32,99 mio. kr. - http://www.boliga.dk/bolig/1201819/skodsborg_strandvej_258c_2942_skodsborg Kilde: Boliga.dk

