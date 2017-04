Boligpriser er steget i 7 af 10 kommuner siden 2012

Det er vist gået op for de fleste, at boligpriserne er steget meget i storbyerne de seneste 4-5 år. En analyse fra Sydbank viser nu, at priserne også er steget mange andre steder. Det skriver business.dk.

I 69 af landets 98 kommuner koster boligerne i gennemsnit mere, end de gjorde i 2012. Det svarer til prisstigninger i 70 pct. af kommunerne.

”Boligmarkedet er begyndt at stige langt de fleste steder i landet og nu også i de mindre kommuner,” siger Søren V. Kristensen, der er makroøkonom i Sydbank og manden bag analysen, til business.dk.

Dyre storbylejligheder skubber prisen i vejret i provinsen

”Det handler dels om, at det er blevet dyrere at bo i de store byer, og derfor begynder flere at kigge længere ud, når de skal finde bolig. Men det handler også om, at den danske økonomi har det rigtig godt,” siger han.

Den forbedrede økonomi har ifølge Søren V. Kristensen ført til, at flere nu er i arbejde og til en bedre løn end tidligere.

Den tredje større årsag til prisstigningerne er den historisk lave boligrente.

Stadig kæmpestore forskelle

Det er især i Region Hovedstaden, at boligerne er blevet dyrere de seneste fem år. Her er den gennemsnitlige bolig steget med 30 pct., mens tallet er 7 pct. i Region Syddanmark, som dækker Jylland syd for Thyregod og hele Fyn samt øerne omkring.

I netop Region Syddanmark ligger Nyborg Kommune, hvor boligpriserne er styrtet nedad og nu koster 20 pct. mindre end i 2012.

Prisdykket undrer Curt Liliegreen, der er direktør i Realdanias Boligøkonomisk Videncenter.

”Vi har en historisk lav rente, og i betragtning af, at det er over otte år siden, at finanskrisen startede, er det jo egentlig bemærkelsesværdigt, at det ikke er alle 98 kommuner, der oplever fremgang i boligpriserne,” siger han til business.dk.

Ikke udsigt til prisstigninger i alle kommuner

Curt Liliegreen mener ikke, at der er udsigt til prisstigninger i alle de 29 kommuner, som har oplevet fald.

”Befolkningssammensætningen og den manglende infrastruktur har stor betydning for, om priserne på boligmarkedet vil stige. Det er tendenser, der ikke vil ændre sig lige foreløbig, og derfor vil prisstigningerne på boligmarkedet ikke ramme alle kommunerne i Danmark i fremtiden,” siger han.