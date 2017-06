Boligkøberne er blevet mere tålmodige

Salgstiderne er de seneste år kun gået en vej, og det er ned, men årets første tre måneder viser faktisk, at boligmarkedets højre fod er begyndt at træde mere på koblingen og bremsepedalen end speederen. Ifølge boligmarkedsstatistikken fra Finans Danmark er salgstiderne på hhv. parcelhuse, ejerlejligheder og fritidshuse i første kvartal 2017 hhv. 205, 125 og 354 dage mod 214, 119 og 323 dage i første kvartal 2016.

"Med det aktuelle opsving var der nok flere, der havde forventet, at salgstiderne ville falde mere, men derimod ser vi noget, der ligner en mindre opbremsning, som bør berolige de, som ser en boligboble lige om hjørnet," siger Thomas Hovgaard, der er relationschef i Nybolig.

Det er især sommerhusmarkedet, som mærker opbremsningen. I første kvartal 2015 tog det i gennemsnit 342 dage at få solgt et sommerhus, mens det i første kvartal 2016 tog 323 dage. Og i første kvartal 2017 354 dage. Altså en stigning de sidste to år på 12 dage i modsætning til parcelhuse og ejerlejligheder, hvor salgstiderne er blevet kortere.

"Tallene viser, at sommerhusmarkedet fortsat hænger lidt i bremsen, men vi tror, at netop sommerhusmarkedet kan komme til at opleve fremgang, så vi i 2018 vil se kortere salgstider end starten på 2017. Det skyldes ikke mindst, at der siden første kvartal er indført en række stimulerende tiltag som f. eks. øget sommerhusbelåning, ny planlov, som tillader en mere liberal benyttelse af sommerhuset for pensionister og højere bundfradrag for udlejning. Samme tiltag har parcelhusmarkedet og ejerlejlighedsmarkedet ikke været begunstiget af," siger Thomas Hovgaard.