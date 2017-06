Boliger bliver solgt til prisen

Antallet af boliger, hvor sælger må gå ned i pris, er faldet med 23 pct. de sidste otte år fra 47.748 boliger i 2009 til 36.862 i 2016, viser beregninger fra ejendomsmæglerkæden Nybolig. Udviklingen vidner om et boligmarked, som i stigende grad går fra at være købers til sælgers marked, vurderer Nybolig.

"En ting er, at afslagene med tiden er blevet mindre, nu kan vi også konstatere, at langt færre må give efter for presset fra køber, og det er i hvert fald gode nyheder for de mange mennesker, der har deres bolig til salg eller er i overvejelse," siger Nyboligs relationschef Thomas Hovgaard.

Ifølge ham er det kombinationen af den generelle markedsudvikling og mæglernes forbedrede evne til at sætte prisen, der har nedbragt antallet af boliger, hvor der bliver givet afslag.

"Det tager tid efter en lavkonjunktur at ramme niveauet, men der er ingen tvivl om, at mange mæglere med tiden har fået en mere realistisk tilgang til at prissætte, hvilket også påvirker tilliden til mæglerne, som i sidste tillidsmåling også viste en forbedring," siger Thomas Hovgaard.