Benyt lånefinte ved boligkøb

Det er en ofte overset mulighed ved boligkøb at overtage sælgers gamle realkreditlån. Langt de fleste optager nye friske lån, hvilket kan være en god ídé, men inden beslutningen tages, bør du sammen med din rådgiver overveje, om det er bedre at overtage bestående lån og dermed spare potentielt titusindevis af kroner, skriver Børsen Penge.

Besparelserne kommer primært i form af sparede tinglysningsomkostninger, lånesagsgebyrer, kurtager og kursskæring. Men der yderligere en finte, idet du kan være heldig, at værdien af restgælden i boligen kan overstige belåningsgrænsen på 80 procent af salgsværdien, hvis boligen sælges i et faldende marked. Det betyder, at du ved at overtage sælgers lån - det vil sige træde ind som ny debitor - kan belåne din nye bolig i kreditforeningen med en højere andel og dermed spare penge til et dyrere banklån.

Det kræver selvfølgelig, at sælgers lån passer til dine finansieringsønsker med hensyn til lånetype, løbetid og kuponrente. Men det kan være ganske attraktivt at overtage et fastforrentet lån med med 1,5 eller 2 procent i nominel rente, som har en lav ydelse og kan blive meget attraktivt senere at opkonvertere til en højere nominel rente i tilfælde af rentestigninger, idet restgælden ved en sådan konvertering kan reduceres.