Bed banken om den fulde udlånspalet på realkredit

Det er et tænkt eksempel, men Nicolaj Christensen er ikke i tvivl om, at det ofte er omtrent sådan, det fore­går i mange banker, når folk skal optage et realkreditlån som et lille stop på vejen mod købet af drømmeboligen: Du bliver præsenteret for en enkelt eller to lånetyper, og så skriver du under på, at du har fået fremvist to forskellige, der er det, banken er forpligtet til.

“Du er nødt til at spørge om alterna­ti­ver, ellers bestemmer banken, hvilket real­kreditlån du skal have. Der er en grund til, at der er omkring 25 forskel­lige låne­typer – hvert lån kan noget forskelligt – og du skal selvfølgelig have det, der passer bedst til dig. Jeg ville aldrig stille mig tilfreds med blot to valg,” lyder det fra Nicolaj Christensen, der mener, at det er tankevækkende, at det som regel er et fastforrentet lån, som kunden i de fleste tilfælde går ud af ban­ken med.

Han er sikker på, at det er fordi, det er det lån, bankerne oftest anbe­faler.

Hold dig fleksibel

Er du til tryghed eller gambling? Sådan bliver henholdsvis det fastforrentede og flekslånet præsenteret ifølge Nicolaj Christensen, og derfor giver det mening, at mange vælger det første. Han vurderer dog, at det er en helt forkert måde at gribe lånene an på.

Som kunde skal du derimod overveje, om det er vigtigt for dig at kende ydelsen i starten af lånets løbetid, eller om du gerne vil afvikle meget på gælden til at begynde med. Sidstnævnte taler for fleksrente.

“Derudover er det naivt at tro, at du kan forudse dit liv 30 år ud i tiden. Ofte spørger jeg mine kunder, hvor de arbej­der om fem år, og det er mange ikke sikre på, og derfor spørger jeg desuden, hvordan de så kan være sikre på deres privat­økonomi i forbindelse med en lån­eoptagelse 30 år ud i tiden. Du er nødt til at forholde dig til din tidshorisont, og derfor anbefaler jeg, at du får kigget på din økonomi og dit lån hvert femte år, så du ikke optager et 30-årigt lån og tænker, at du ikke behøver at beskæftige dig med det de næste 30 år. Så bliver låne­optag­elsen heller ikke så endegyldig,” siger Nicolaj Christensen, der råder til, at man tilmelder sig nogle eksterne låneover­vågningssystemer, så man automatisk får besked, når det vil være fordelagtigt at omlægge sit lån.