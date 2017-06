5 tips til store besparelser på din vandregning

Du kan spare mange penge på din vandregning ved at tænke dig om. Selv om vand er billigt, kan forbruget hurtigt blive dyrt, og der er faktisk en del ting, du kan gøre for at undgå, at din vandregning løber løbsk.

Stor forskel på vandpriser

Prisen på vand varierer meget fra kommune til kommune, men ifølge HOFOR, som står for vandforsyningen i en stor del af Hovedstadsområdet, betaler danskerne i gennemsnit ca. 6 øre per liter vand inklusiv spildevandstakst, afgifter og moms.

I København koster vand 3,7 øre pr liter, mens vandet på Ærø koster noget mere.

Badeværelset er det dyreste værelse

Langt det meste af det vand, vi bruger, bliver brugt på badeværelset, når vi bader eller går på toilettet. Det er også her, den største besparelse kan findes.

En almindelig bruser bruger 12 liter vand i minuttet, så hvis du går i bad 10 minutter hver dag, bruger du alene 43.800 liter vand om året.

Det svarer til, at en almindelig husstand på fire personer bruger op mod 10.000 kr. om året på at gå i bad – derudover kommer udgifter til varmen.

”Vi bruger op mod 48 pct. af vores vandforbrug på at vaske os, så du kan spare meget vand og dermed mange penge på at tænke over, hvor lange bade du tager,” siger Mette Hansen, der er vandsparerådgiver hos HOFOR.

”Hvis du sætter pris på de lange bade, kan du i stedet udskifte dit bruserhoved. En god vandsparebruser blander luft ind i vandet, så man ikke mærker, at der kommer mindre vand ud af bruseren,” siger hun.

Hold øje med dit toilet

En af de potentielt største syndere på din vandregning er dit toilet. Alt for mange skyller penge ud i toilettet. Hvis dit toilet løber, kan det blive en rigtig dyr fornøjelse.

”Rigtig mange er ikke opmærksomme på det, men hvis du kan se, at vandspejlet er uroligt, er det et tydeligt tegn. Ellers kan du sætte et stykke papir bagerst på toiletkummen og se om det bliver vådt,” siger Mette Hansen.

HOFOR har lavet en udregning, der viser, at hvis toilet løber et helt år, koster det over 14.000 kr. Udregningen er baseret på vandpriserne i København, der endda er en af de kommuner i landet, hvor vandet er billigst.

Lad ikke vandet løbe

Det er spild af vand – og penge - at lade vandet løbe, mens du vasker op eller ordner grøntsager.

”Mange tænker ikke over, hvor meget vand de rent faktisk spilder ved at lade det løbe. Brug en balje i stedet for, så sparer du rigtig meget vand,” siger Mette Hansen.

”Hvis du bare bruger vandet til at skylle dine grøntsager, kan du samtidig genbruge vandet til at vande dine planter bagefter,” siger hun.

Mange lader vandet løbe, fordi det mange steder er længe om at blive enten varmt eller koldt. Ifølge Mette Hansen skyldes det oftest uhensigtsmæssige installationer, som det kan betale sig at få gennemgået.

”Rørene med koldt og varmt vand løber måske meget tæt på hinanden. Måske kan du spare på vandet ved at isolere rørene bedre, for der kan gå rigtig meget vand til spilde,” siger hun.

Tag på stranden

Her i sommervarmen er det dejligt med en badetur, og derfor fylder mange familier haverne med meget store badebassiner.

”Hvis du vil undgå at få en ubehagelig overraskelse på din næste vandregning, kunne du overveje, om stranden eller et friluftsbad kunne være et alternativ. Mange af de badebassiner der findes på markedet, er oppe på 15.000 liter. Det er rigtig meget vand,” siger Mette Hansen.

Det er ikke småpenge, du skal have op af lommen for at fylde et så stort badebassin. Et badebassin på 15.000 liter koster i en gennemsnitlig dansk kommune 900 kr. at fylde.

Udnyt det våde vejr

Om sommeren regner det det en del i Danmark – og selv om regnen er træls, kan den spare dig penge.

For det første er der absolut ingen grund til at vande græsplænen. I flere kommuner er det faktisk forbudt. Samtidig kan en græsplæne i den danske sommer sagtens klare sig uden ekstra vand.

Derudover kan du ifølge Mette Hansen minimere din vandregning betragteligt ved at udnytte den danske sommerregn.

”Hvis du samler regnvandet op via taget, kan du undgå at skulle bruge rent drikkevand på at vande blomster og planter. Det er ret enkelt og billigt at købe en regnvandstønde og sætte til nedløbsrøret fra tagrenden,” siger hun.

Samtidig er det spild af penge at vande midt på dagen.

”Undgå at vande i dagtimerne, hvor alt vandet alligevel bare fordamper. Derudover bruger du langt mindre vand, hvis du vander med en vandkande, og dropper haveslangen,” siger Mette Hansen.