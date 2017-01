2016 var rekordår for bilsalg

For sjette år (!!!) i træk har salget af biler til private sat ny rekord. Det viser tal fra De Danske Bilimportører, som har et bud på, hvorfor 2016 ikke var nogen undtagelse.

”Vi ser fortsat et lavt renteniveau, en generel stigning i reallønnen, en mindre stigning i beskæftigelsen, og dermed et behov for arbejdskraftens mobilitet,” siger adm. direktør Gunni Mikkelsen, De Danske Bilimportører.

Derudover har forbrugerne ifølge Gunni Mikkelsen udvist en generel tillid til økonomien, hvilket har slået ud på forbrugertillidsøkonomien.

”Det er alle ting, der har været med til at sikre et højt bilsalg igen i år,” siger han.

De 222.924 nye personbiler er et salgstal fem procent højere end i 2015, som var det hidtidige rekordår.

Ikke kun mikrobiler

Hos Hillerød Bilby, som Frederiksborg Amts Avis har været i kontakt med, er formand Jakob Jønsson meget tilfreds med året, der gik, og fortrøstningsfuld for fremtiden.

”Især er det supergodt, at det nu ikke længere blot er mikrobilerne, som sælger,” siger han til avisen.

”Hele midtersegmentet - miniklassen og den lille mellemklasse - er der også gang i. Jeg forventer, at salget bliver lige så godt i 2017 - måske endda nogle pct. bedre.”

Hillerød Bilby repræsenterer ifølge Frederiksborg Amts Avis 11 af Hillerøds store bilforhandlere.