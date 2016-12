2016-12-19T10:30:29Z

2016-12-19

20.000 ekstra om måneden: Lejlighedsejere forgyldt gennem fire år Priserne på ejerlejligheder i København by er steget med 52 pct. de sidste fire år. For en lejlighed på 90 kvm. er gevinsten på over 1 mio. kr. Det viser Boligmarkedsstatistikken for 3. kvartal 2016.