2017-04-12T23:33:26Z

2017-04-13

1 af 8 overvejer at købe bolig inden oktober 13 pct. af danskerne går med spekulationer om at købe bolig i løbet af de kommende 6 måneder. Interessen for boligkøb er lige stor over hele landet, men der er forskel på typen af boliger, der efterspørges.