Nye p-regler i Hovedstaden kan koste dig 14.000 om året

Rød, Blå og Grøn Zone får sig en ny kollega om ganske kort tid. Du skal fra 1. marts stille bilen endnu længere fra Rådhuspladsen, hvis du vil parkere gratis.

Gul Zone dækker det meste af Valby samt Ydre Østerbro og Ydre Nørrebro.

Er du pendler?

Hvis du pendler til København for at arbejde og er vant til at parkere gratis ved eksempelvis Mølle Allé i Valby, kan du nu se frem til en årlig regning på 14.520 kr., hvis du har 220 årlige arbejdsdage.

Det koster nemlig 66 kroner om dagen at parkere i den nye zone med et periodekort.

Er du beboer?

Som beboer skal du betale en årlig licens, og prisen på den afgøres af, hvilket køretøj du kører rundt i. Jo grønnere, jo billigere.

El- og brintbiler koster 100 kr. om året, og det samme gør Energiklasse A+, A++ og A+++-biler.

A- og B-klasse koster 730 kr., mens det koster dig 1150 kr. at parkere alle andre bil-klasser i Gul Zone.

Parkerer du sjældent København?

Hvis du blot låner en bil i ny og næ eller besøger København som turist, kan du købe billet i p-automater eller som såkaldte skrabebilletter. På hverdage koster det 9 kr. i timen det meste af døgnet, men 2 kr. om natten.

Weekender og helligdage er gratis.

Se kort over betalingszoner i København her og en infografik over de nye regler her.