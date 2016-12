Uligheden vokser: Mænds indkomst langt højere end kvinders

Der er dårligt nyt, hvis du mener, det er smartest, at mænd og kvinder har nogenlunde lige høj indkomst.

I gennemsnit tjener mænd nemlig fortsat næsten 23 pct. mere end kvinder, mens hankønnet også får højere investeringsafkast, og dermed er mænd på det gennemsnitlige plan stadig væsentlig bedre stillet end kvinder.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Kvinderne får derimod flere offentlige ydelser end mændene, og det udligner således det samlede indkomstgab en smule.

Uligheden vokser

De nye tal fra Danmarks Statistik viser en tilbagegang for jævnbyrdigheden i forhold til 2009, hvor mænds samlede indkomst ”blot” var 18 pct. højere end deres kvindelige medborgere.

Tendensen har siden været, at uligheden år for år stiger langsomt, men støt.

Baggrunden for den fortsatte ulighed mellem kønnene bunder ifølge Danmarks Statistik i, at flere mænd er i arbejde, at de arbejder flere timer og får mere i timen, mens de er mindre tid på barsel.

Derudover investerer flere mænd end kvinder i værdipapirer, og de har også flere penge opsparet til tiden på den anden side af arbejdslivet.

Bedre end i gamle dage

Skal man som kvinde glæde sig over én konklusion fra undersøgelsen, kunne det være, at forskellen i løn og den samlede indkomst var langt højere for 30 år siden.

Dengang tjente mænd 35 pct. mere, mens det samlede indkomstgab også lå på det niveau. Dermed er den økonomiske ulighed mellem kønnene faldet med knapt 40 pct.