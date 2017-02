Tag på ferie i Verdens billigste land

Netop nu er Nepal Verdens billigste land. Det viser en undersøgelse fra Forex Banks ferieindeks, hvor banken sammenligner gennemsnitspriser på en række produkter i 81 lande over hele verden.

Lonely Planet placerer ifølge Forex landet som top ti på sin »Best in Travel«-liste for 2017.

”Ud over det lave prisniveau, finder du i Nepal fantastiske landskaber og et rigt kulturliv,” siger Charles Nielsen, landechef hos Forex, der i undersøgelsen sammenligner produkter som en hotelovernatning, et restaurantbesøg, en taxitur, en cappuccino og en halv liter øl.

Efter Nepal følger Vietnam, Makedonien og Bulgarien. Dyrest på listen er nytilkomne Bermuda fulgt af Monaco og Maldiverne.

I det seneste indeks for vinteren 2017, indtager Nepal førstepladsen med et prisindeks på 28 sammenlignet med Danmarks 100. Vietnam (indeks 31), Makedonien (indeks 32), Bulgarien (indeks 33), Indien (indeks 35) og Malasya (indeks 35) følger lige efter.

De dyreste lande i vinterens ferieindeks er Bermuda (indeks 209), Monaco (indeks 170) og Maldiverne (indeks 140), Schweiz (indeks 128) og USA (indeks 112).